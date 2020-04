(COVID-19) Augmentation des cas de coronavirus dans 13 pays arabes

Le décompte des cas de coronavirus continue d’augmenter dans le monde arabe.

Le Maroc, le Koweït, le Qatar, le Liban, la Tunisie, l’Arabie saoudite, la Mauritanie, l’Algérie, la Jordanie, Oman, l’Iraq, le Soudan et l’Égypte ont confirmé jeudi de nouveaux cas et des décès dus au nouveau coronavirus.

Le nombre de morts au Maroc est passé à 97 après que quatre autres décès ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du pays.

Le ministère a déclaré que 99 nouveaux cas ont porté le nombre total de cas de COVID-19 à 1 374, tandis que 109 personnes se sont rétablies jusqu’à présent.

Le ministère de la Santé du Koweït a signalé 55 nouveaux cas jeudi, portant le total à 910, dont 111 récupérations.

« Le nombre de patients en soins intensifs est désormais de 22. Huit d’entre eux sont dans un état critique, tandis que les autres sont stables », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Au Qatar, 166 personnes supplémentaires ont été testées positives pour COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 2 376. Le bilan des morts dans le pays reste à six, tandis que les récupérations ont augmenté de 28 à 206.

« Certains des nouveaux cas sont récemment revenus de pays qui ont des taux d’infection élevés. D’autres cas incluent des personnes qui sont entrées en contact avec les rapatriés et les travailleurs migrants », a déclaré le ministère de la Santé du pays dans un communiqué. Il a ajouté que jusqu’à présent, 43 144 personnes ont été testées au Qatar.

Le ministère libanais de la Santé a confirmé sept nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 582, tandis que le nombre de morts reste à 19.

Le nombre de morts en Tunisie est passé à 25 après deux autres décès au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du pays. Le ministère a signalé jeudi 15 nouveaux cas, portant le total à 643, dont 111 récupérations.

Le ministère saoudien de la Santé a enregistré trois décès, portant le bilan à 44. Jusqu’à 355 nouveaux cas ont également été signalés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre à 3 287, dont 666 récupérations.

En Mauritanie, le ministère de la Santé a confirmé un nouveau cas, portant le total à sept. Le ministère a également signalé deux récupérations et un décès.

Le ministère algérien de la Santé a déclaré que le nombre de décès dus au virus était passé à 235, 30 nouveaux décès ayant été enregistrés, marquant le plus haut nombre de décès en 24 heures depuis le début de l’épidémie dans le pays.

94 autres cas de coronavirus ont été confirmés en Algérie, ce qui porte le total à 1 666, dont 374 récupérations.

La Jordanie a signalé son septième décès par coronavirus et 14 nouveaux cas, portant le total à 372.

À Oman, le ministère de la Santé a signalé le troisième décès par coronavirus et 38 nouveaux cas, ce qui porte le total à 457 dont 72 guérisons.

Le ministère irakien de la Santé a confirmé 30 autres cas, portant le total à 1 232, dont 69 décès et 496 guérisons.

Le ministère soudanais de la Santé a enregistré un autre cas, portant le total à 15, dont un mort.

En Égypte, le ministère de la Santé a établi le nombre de morts du virus à 118 après avoir enregistré 15 décès supplémentaires, tandis que 139 nouveaux cas ont été confirmés, portant le total à 1 699.

Depuis son apparition en Chine en décembre dernier, le nouveau coronavirus s’est propagé dans au moins 184 pays et régions, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

Plus de 1,5 million de cas ont été signalés dans le monde, avec près de 95 000 morts et plus de 346 000 guérisons.

Avec agences