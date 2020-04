Kinross fait un don de 2 millions de dollars pour soutenir les efforts du Gouvernement Mauritanien dans sa lutte contre le COVID-19

Nouakchott, le 09 avril 2020 – Kinross Gold Corporation et sa filiale Tasiast Mauritanie Limited SA («Tasiast»), qui opère la mine de Tasiast, ont annoncé aujourd’hui un engagement de 2 millions de dollars américains pour soutenir les plans et mesures d’urgence prises par le Gouvernement Mauritanien contre le COVID-19. Cet engagement fait suite à une aide initiale d’urgence comprenant des provisions médicales et hygiéniques de toute urgence.

L’engagement supplémentaire de 2 millions de dollars US a été fait conformément aux lois applicables pour soutenir les efforts continus du gouvernement pour atténuer les effets du COVID-19.

Tasiast travaillera en étroite collaboration avec le Gouvernement pour comprendre ses besoins et priorités et assurer une mise en œuvre de la donation dans les délais permettant ainsi d’en assurer une efficacité maximale.

Kinross et Tasiast renouvellent leur soutien au Gouvernement dans sa lutte pour atténuer la propagation du COVID-19 dans le pays. J. Paul Rollinson, Président Directeur Général de Kinross, a ajouté : « Kinross continuera de soutenir la Mauritanie dans sa réponse à cette pandémie mondiale. Nous sommes un partenaire engagé et accordons la priorité à la santé et au bien-être de nos employés, de leurs familles et de nos communautés d’accueil. »

Tasiast a mis en place des plans d’action et d’intervention adaptés et applique des mesures rigoureuses sur le site de Tasiast et au bureau de Nouakchott pour prévenir la propagation du COVID-19 et protéger ainsi ses employés, leurs familles et les communautés d’accueil dans le strict respect des protocoles de la compagnie, en étroite collaboration avec le Gouvernement.

Tasiast travaille sans relâche pour assurer la continuité des opérations minières sur le site de Tasiast afin de préserver l’emploi pendant qu’elle continue à apporter sa contribution à l’économie du pays. Tasiast saisit cette occasion pour remercier le Gouvernement pour son soutien et exprime en même temps son appréciation pour la contribution apportée par tous ses employés pour maintenir l’activité minière à Tasiast.

Contact: Tasiast_Communications@kinross.com

65.8K Followers