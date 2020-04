Mauritanie : CSS et Forsway renforcent leur coopération pour fournir le haut débit par satellite en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) – Le 7 avril 2020, le fournisseur de services de communications mauritanien CSS et Forsway, fournisseur de solutions innovantes exploitant les satellites et les technologies terrestres à haut débit, ont annoncé le renforcement de leur coopération pour fournir un haut débit abordable en Afrique de l’Ouest. Les deux entreprises mettront à cet effet en commun l’expertise locale de CSS, le service géré Xtend Africa d’Arabsat et l’extension haut débit par satellite unique de Forsway.

Ce renforcement de coopération est la continuité de la phase d’évaluation du service géré Xtend Africa d’Arabsat, d’abord initiée par les deux entreprises. Selon le PDG et fondateur de CSS, Houssein Cherif, ce sont les résultats très prometteurs de ce test, qui se sont traduits par un renforcement des liaisons mobiles et VSAT peu performantes par des moyens abordables et dynamiques, qui ont convaincu les deux partenaires à engager la phase suivante de leur coopération.

« Malgré les temps incertains dans lesquels nous vivons, nous nous sommes engagés à investir dans des équipements supplémentaires et à étendre notre offre de services en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, plus que jamais, le haut débit abordable peut faire la différence sur nos marchés locaux », a souligné Houssein Cherif.

Tobias Forsell, le PDG de Forsway, a ajouté « qu’avec des personnes limitées dans leur mobilité, le haut débit abordable est plus critique que jamais ». Avec plus de 3 milliards de personnes dépourvues d’un accès Internet fiable, il estime que le besoin d’une connectivité accessible à tous se fait plus pressant.