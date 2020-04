Coronavirus-Mauritanie: appel à éviter les rassemblements lors de l’enterrement et des condoléances

Les citoyens sont appelés à s’abstenir des rassemblements pendant l’enterrement des morts et les cérémonies de présentation de condoléances pour éviter la propagation du Coronavirus, selon un communiqué conjoint des départements de l’Intérieur et de la Décentralisation, des Affaires islamiques, de l’Enseignement originel et de la Santé, rendu public, vendredi à Nouakchott.

Voici le texte du communiqué :

– Au regard de la situation générale que traversent la Mauritanie et le monde entier, situation causée par la propagation de la pandémie de Covid-19 dont les principales caractéristiques sont :

– Absence de médicament ou vaccin en mesure d’y remédier ;

– Propagation rapide parmi les gens ;

– Prévention consistant à la réduction des contacts et rassemblements ;

-Mesures de précaution pour empêcher de sa propagation consistant à la limitation de la promiscuité et le respect de la distanciation.

Compte-tenu de ce qui précède, nous demandons à tous les citoyens d’éviter les regroupements qui se produisent habituellement, lors des prières funéraires et dans les lieux de condoléances, afin de préserver notre santé et celle de nos proches, qui sont encore vivants ».