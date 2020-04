Le ministre chinois des affaires étrangères reconnaissant envers la Mauritanie

Le ministre chinois des affaires étrangères M. Wang Yi a exprimé la profonde reconnaissance de son pays à la Mauritanie pour sa solidarité et pour la confiance en ce que la Chine va transcender cette épreuve, comme l’a souligné le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans un message adressé à son homologue chinois, M. Xi Jinping.

M. Wang Yi a souligné au cours d’une communication téléphonique vendredi avec le ministre mauritanien des affaires étrangères, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, la disponibilité de son pays à poursuivre l’appui à la Mauritanie pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur a félicité son homologue chinois pour le succès quasi-total de son pays face à l’épidémie du corona et apprécié hautement les efforts de soutien de la Chine à notre pays et au continent africain en général.

Les deux ministres ont, au cours de la communication téléphonique, abordé l’excellente coopération bilatérale établie entre les deux pays depuis 55 ans.