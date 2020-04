Angola: la communauté mauritanienne vient au secours des familles nécessiteuses

Douze tonnes de produits de première nécessité ont été remises, ce samedi, au gouvernement de la province d’Uíge au nord de l’ Angola par la communauté mauritanienne en faveur des populations les plus vulnérables pendant l’état d’urgence en vigueur dans le pays.

Parmi les produits figurent le riz, la semoule de maïs, les pâtes et l’huile de cuisson, les détergents, l’eau en bouteille, les serviettes et les seaux.

A cet occasion, le président de la communauté mauritanienne de la province d’Uige, Sidi Mohamed, a déclaré que l’initiative vise à soutenir l’effort du gouvernement local pour réduire la pénurie de produits essentiels et il a annoncé pour les prochains jour un autre don de matériel de biosécurité au profit de la population afin d’améliorer les mesures préventives contre le #coronavirus.

À son tour, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique Catarina Pedro Domingos a salué l’initiative de la communauté mauritanienne dans la région et elle a déclaré que les principaux bénéficiaires de ces produits seront les familles les plus pauvres des villages.