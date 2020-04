Covid-19: le mauritanien Ould Bouamatou offre 1 milliard de Franc CFA au Sénégal

L’homme d’affaires mauritanien Mohamed Ould Bouamatou vient de débloquer 1 milliard de Franc CFA ( 1,6 million de dollars) au Sénégal, “sa seconde patrie” comme il aime à le dire, dans le cadre du fonds Force Covid-19 mis en place par le président Macky Sall pour combattre le fléeau. Auparavant, Bouamatou, rentré d’exil le 10 mars 2020, avait consacré 1 milliard d’Ouguiyas (2,6 millions de dollars) au gouvernement mauritanien, dès la détection du premier cas positif au Covid-19.

Appartenant à la tribu des Oulad Sbaï, à cheval entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, Ould Bouamatou, qui a passé 10 ans d’exil entre le Maroc et l’Espagne suite à la dégradation de ses relations avec son cousin et ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz est, aux côtés de son compatriote Abderrahmane Ndiaye du groupe Sagam, repreneur d’Elton au Sénégal, un militant de longue date du rapprochement entre la Mauritanie et le Sénégal, deux pays qui partagent une longue frontière terrestre et maritime et beaucoup de similitudes culturelles et géographiques.

financialafrik.com