Nouakchott, 11/04/2020- la commission de la logistique et de l’approvisionnement issue de la commission ministérielle élargie chargée de la lutte contre le COVID-19 a supervisé, vendredi soir à Nouakchott, dans le cadre de la poursuite de la sensibilisation, une opération de distribution de haut-parleurs à certains des hôtels hébergeant des personnes confinées.

Les haut-parleurs manuels transmettent aux confinés des messages sur l’application des règles d’hygiène, l’intérêt de l’espacement et l’importance des résultats des tests qui attestent s’ils sont ou non atteints du coronavirus.

Le président de la commission, M. Mohamedou Ahmedou M’haïmid, ministre de l’Équipement et des Transports a indiqué, dans une déclaration à l’AMI, que la distribution s’inscrit dans la cadre de la poursuite de la sensibilisation qui a débuté jeudi par le personnel des hôtels et brigades de sécurité en contact avec les confinés. Il a précisé que les messages sonores abordent toutes les mesures à prendre pour éviter le coronavirus et indiquent le comportement civilisé à suivre par les personnes isolées afin d’empêcher leur contamination et préserver leur santé et celle de leurs proches.

Le président de la commission a affirmé qu’ils permettent également d’éviter la répétition des effets qui ont causé la prolongation de la durée du confinement. Il a enfin révélé que l’opération touchera tous les hôtels hébergeant des confinés.