La Banque islamique de développement fournit 683 millions de dollars à sept pays membres dont la Mauritanie

Dans le cadre du plan d’urgence de la Banque islamique de développement visant à aider ses pays membres à relever les défis de la pandémie de Covid-19, S.E. Le Dr Bandar Hajjar, président du groupe de la BID, a tenu des réunions virtuelles avec les pays membres pour discuter de leurs besoins face à la pandémie et de ses implications, en plus de leur fournir assistance nécessaire pour soutenir leurs efforts et contenir la pandémie de COVID-19.

Le Dr Hajjar a organisé une réunion virtuelle avec S.E. Sooronbay Jeenbekov, président du Kirghizistan, où il a annoncé un financement de 11 millions de dollars au Kirghizistan pour contenir la pandémie, notant que les sociétés du groupe de la BID discutent de la manière de fournir plus d’aide pour assurer la sécurité alimentaire et soutenir les petites entreprises du pays.

Le président de la Banque a également rencontré, virtuellement, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale en Tunisie, annonçant la fourniture de 279 millions de dollars du Groupe de la BID à la Tunisie pour faire face à la crise. Le Dr Hajjar a également rencontré Sardor Umurzakov, vice-Premier ministre et ministre de l’Investissement et du Commerce extérieur de l’Ouzbékistan, où il a annoncé 143 millions de dollars du groupe IDB au pays pour soutenir ses efforts pour faire face à la pandémie.

Le président du groupe de la BID a rencontré S.E. Ibrahim Elbadawi, le ministre soudanais des Finances et de l’Économie nationale annoncera 35 millions de dollars pour aider le Soudan à surmonter la pandémie. Une réunion virtuelle a également eu lieu entre le Dr Hajjar et M. Amadou Hott, ministre de l’Économie, de la Planification et de la Coopération du Sénégal, où il a annoncé 162 millions de dollars du Groupe de la BID pour aider le Sénégal à surmonter la pandémie.

Dans la même veine, le Dr Hajjar a rencontré jeudi, SE Abdoul Aziz Ould Dahi, ministre de l’Économie et de l’Industrie de la Mauritanie, et il a discuté avec lui les répercussions de la crise et les besoins médicaux et économiques de la Mauritanie pour lutter contre la maladie, où il a annoncé un soutien urgent au pays d’un montant de 33 millions de dollars.