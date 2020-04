Le porte-parole de la Présidence : «Il y a un plan visant à déstabiliser l’Algérie»

«Il y a un plan visant à déstabiliser l’Algérie» Le porte-parole de la Présidence Belaïd Mohand-Oussaïd est catégorique



«Nous nous préparons pour la post-pandémie et il y a un plan pour construire l’économie nationale», a assuré le ministre.

«Il y a des parties qui usent de tous les moyens pour s’attaquer à l’Algérie en abordant, dans un passé proche, le Hirak populaire, la crise du Covid-19 actuellement et bien d’autres choses à l’avenir. Cela confirme l’existence de laboratoires étrangers ayant des comptes à régler avec l’Algérie, qui distillent de fausses informations sur les réseaux sociaux.»

C’est ce qu’a déclaré le ministre conseiller à la Communication, porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand- Oussaïd, lors de son passage, jeudi dernier, à l’émission bimensuelle «A coeur ouvert» sur la télévision publique. Le ministre a affirmé que 70% des informations qui circulent sur Facebook ne sont pas produites en Algérie, mais il s’agit de fake news sciemment diffusées par des officines étrangères, faisant état de contacts en cours pour l’obtention d’équipements sophistiqués permettant de localiser l’origine de ces publications. Evoquant «la crise de confiance entre le citoyen et l’Etat», le ministre a mis en garde contre les parties souhaitant y «investir» en «exerçant une pression sur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis son accession à la magistrature suprême, et en tentant d’attirer l’Etat vers des questions secondaires aux dépens des véritables problèmes». D’autres parties tentent de «tenir le bâton par le milieu et hésitent de traiter avec le nouveau système», a-t-il dit. S’adressant à ces parties, Belaïd a dit que «le train a démarré avec force et ne s’arrêtera qu’à la gare décidée par son commandant», assurant qu’«il s’agit là d’une opportunité pour construire le pays «celui qui voudrait la rater assumera sa responsabilité devant l’Histoire». Revenant sur les dispositions prises par les autorités pour faire face au coronavirus, Belaïd Mohand-Oussaïd a tenu à rappeler que le pays «n’a pas tardé à affronter la maladie» dès le début et que «l’Algérie a été l’un des premiers pays à prendre des précautions pour y faire face». Il a rappelé la tenue sous la présidence du président de la République de deux réunions du Conseil des ministres et deux autres réunions du Haut Conseil de Sécurité avant de souligner «on ne devrait pas être injuste à l’égard des autres ni déprécier ces efforts».

Le porte-parole officiel de la Présidence a qualifié la situation de «difficile» faisant savoir que le président Tebboune la suit quotidiennement et sent le poids de la responsabilité. Concernant l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie mondiale et ses répercussions sur l’économie nationale, Belaïd a estimé que le monde après coronavirus connaîtrait plusieurs mutations et changements dans l’équilibre géopolitique outre l’entrée dans une période de stagnation économique pendant un certain temps. Il a expliqué que cette situation «n’aura pas d’impact majeur sur l’économie nationale au cours de cette année si les prix du pétrole continuent de remonter». Dans ce cadre, il a annoncé que le président Tebboune avait ordonné la création de commissions spécialisées composées d’universitaires et d’experts, dont la mission est d’examiner la situation économique et la prospection pour la post-pandémie de Covid-19, ajoutant «nous nous préparons pour la post-pandémie et il y a un plan pour construire l’économie nationale sur la base du développement durable et de la rationalisation de la consommation énergétique». Enfin, le ministre a réitéré l’engagement du président Tebboune à prendre en charge tous les citoyens se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur du pays, indiquant que «des Algériens, au nombre réduit, se trouvent dans plus de 60 pays et tentent de regagner le pays.

L’Etat n’abandonnera pas ses enfants, mais le traitement de ce dossier exige plus de temps». Belaïd a exprimé enfin son optimisme quant à la capacité de l’Algérie à vaincre cette pandémie.

Hasna YACOUB

L’Expression

