Les ministres des AE chinois et mauritanien discutent par téléphone de la lutte contre le COVID-19

Le conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre mauritanien des Affaires étrangères Ismail Ould Cheikh Ahmed ont discuté par téléphone vendredi de la lutte contre le COVID-19.

Pendant la période la plus difficile de la lutte de la Chine contre l’épidémie de COVID-19, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a immédiatement envoyé un message de sympathie au président chinois Xi Jinping, ce qui reflète pleinement la profonde amitié traditionnelle entre les deux pays, a rappelé M. Wang.

Le nouveau coronavirus se propage actuellement à travers le monde, ce qui représente une grande menace pour la santé et la sécurité des populations de tous les pays, a indiqué M. Wang, notant que la Mauritanie était également confrontée à de graves défis.

La Chine soutiendra fermement la lutte de la Mauritanie contre l’épidémie jusqu’à ce qu’elle remporte la victoire finale, a assuré M. Wang, soulignant que la Chine avait récemment finalisé et remis à l’avance le projet de rénovation de l’hôpital de l’amitié Chine-Mauritanie ainsi que la construction d’une clinique spécialisée pour le traitement des maladies infectieuses à l’hôpital national.

La partie chinoise a également partagé son expérience dans la prévention et le contrôle du COVID-19 avec la partie mauritanienne à travers des vidéoconférences d’experts sanitaires, a ajouté M. Wang, promettant que la partie chinoise continuerait de faire tout son possible pour soutenir et aider la partie mauritanienne, encourager les entreprises et les organisations non gouvernementales chinoises à faire don de matériel et à faciliter l’approvisionnement de la Mauritanie en fournitures médicales.

Il a également exprimé sa conviction que le peuple mauritanien remporterait certainement une victoire rapide contre l’épidémie sous la direction du président Ghazouani.

Notant que cette année marquait le 55e anniversaire des relations diplomatiques sino-mauritaniennes, M. Wang a souligné que si l’épidémie de COVID-19 était temporaire, l’amitié et la coopération sino-mauritaniennes dureraient longtemps, et que la coopération amicale entre les deux pays serait certainement renforcée et approfondie au cours du processus de lutte contre l’épidémie.

M. Ahmed a félicité pour sa part la Chine pour ses importantes réalisations dans la lutte contre l’épidémie, a remercié la Chine et a apprécié son soutien et son assistance à la Mauritanie et à d’autres pays dans leur lutte contre l’épidémie.

Constatant que la capacité de prévention et de contrôle du COVID-19 du système de santé national mauritanien restait faible à ce stade, M. Ahmed a exprimé son souhait de continuer de recevoir un fort soutien de ses amis chinois face à la situation épidémique.

Depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a 55 ans, leurs relations ont connu un développement de haut niveau, a déclaré M. Ahmed, ajoutant que la Mauritanie continuerait de soutenir fermement la Chine dans la sauvegarde de sa campagne d’unification nationale ainsi que de ses intérêts, et resterait toujours solidaire avec la Chine.



Source: Agence de presse Xinhua