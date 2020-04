Covid-19 : le nombre de décès continue de baisser en Espagne

L’Espagne a de nouveau enregistré samedi une baisse du nombre quotidien de morts du Covid-19, avec 510 en 24 heures, ce qui porte à 16 353 le nombre total de décès dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé.

Le bilan quotidien a ainsi diminué pour le troisième jour d’affilée, après deux jours de rebond consécutifs, dans le troisième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie. Il s’agit du nombre de décès en 24 heures le plus bas depuis le 23 mars, alors que l’Espagne est soumise à un confinement des plus stricts depuis quatre semaines.

Les cas de nouveau coronavirus confirmés s’élèvent à 161 852, environ 4 800 de plus que vendredi.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez a annoncé samedi avoir prolongé jusqu’au 25 avril inclus « le rétablissement des controles aux frontières terrestres » qui la séparent du Portugal et de la France.

L’Espagne permet cependant toujours le passage des Espagnols, des personnes résidant dans le pays, des travailleurs transfrontaliers, ainsi que des personnes pouvant invoquer des « raisons de force majeure ». Les restrictions ne s’appliquent pas au transport de marchandises.

Le gouvernement procédera, à partir de lundi, à une distribution de masques dans les stations de métro ou les gares de trains de banlieue.

Les autorités recommandent désormais de porter le masque, « dans les moyens de transports où il peut y avoir des agglomérations de personnes et où il est difficile de garder la distance entre personnes ».

