Editorial : pour ces raisons, la stratégie mauritanienne de lutte contre le Coronavirus a été couronnée de succès

Les défis posés par les nombreuses procédures et diverses restrictions qui ont accompagné les efforts déployés dans la lutte contre le Coronavirus et visant à l’empêcher de se propager dans la société, ont été témoins de la sagesse, la rigueur et l’affection montrés par le président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, dans sa gestion de cet épineux dossier qui s’est imposé de lui-même au monde entier.

Une pandémie qui rappelle-t-on a bravé les systèmes de santé de pointe et ramené les roues du développement dans le monde développé en arrière.

Le Président a pressenti la gravité de la maladie à propagation rapide et la nécessité d’anticiper la survenue de la catastrophe, en prenant un ensemble de mesures préventives, dans le cadre d’une stratégie globale qui a coupé la chaine de transmission du Coronavirus, instauré la sécurité dans les quatre coins du pays et créé des alternatives pour les victimes du ralentissement de la locomotive économique.

La stratégie de la Mauritanie, visant à empêcher la propagation du « Covid-19 », a donné les résultats positifs souhaités en un temps record, suscitant la bénédiction de l’Organisation Mondiale de la Santé, la satisfaction des citoyens et l’admiration des pays de la sous-région.

En effet, cette semaine a été marquée par le test au Coronavirus du tiers des personnes confinées dont tous les résultats se sont révélés négatifs à l’exception d’une seule femme venue de France, dont les services de santé ont pu confirmer la contamination à quelques heures seulement avant la fin de la période de confinement.

Ce qui a permis de mettre sa famille, son environnement social et le peuple tout entier à l’abri du risque élevé de contamination, grâce à la forte vigilance observée par les services sanitaires qui travaillent sur les instructions du ministre de tutelle, qui opère à son tour sous la supervision du Premier ministre l’ingénieur Ismail Ould Beddé Ould Cheikh Sidya et au sein du Comité interministériel qu’il préside en personne, lequel exécute à la lettre, immédiatement et efficacement les ordre du président.

Les engagements du président faits à la Nation dans l’actuel contexte caractérisé par la propagation de cette pandémie meurtrière ont commencé également à voir le jour au niveau des différentes wilayas du pays, tandis que les équipements médicaux et les fournitures sont arrivée dans les différents hôpitaux régionaux du pays.

Le succès de la stratégie mauritanienne dans cette conjoncture internationale sensible n’aurait pu se concrétiser sans la sagesse et la clairvoyance du président, la fermeté du Premier ministre, l’harmonie des actions du gouvernement et le consensus de la classe politique.

https://alwiam.info/ar/10157

