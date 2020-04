La BCM met en garde contre des versements non authentiques (communiqué)

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a eu à constater la publication via internet d’avis de crédit non authentiques attribués à la BCM et relatifs à des dons supposés être versés au Fonds Spécial de Solidarité Sociale et de lutte contre le Coronavirus. De tels agissements constituent des délits de «faux » et «usage de faux» punis par la loi.

La BCM se réserve le droit de poursuivre les auteurs de tels actes devant les juridictions compétentes, ainsi que tout usage abusif de ses signes et supports de visibilité.

Il est à rappeler que la liste des donateurs du Fonds Spécial de Solidarité Sociale et de lutte contre le Coronavirus est publiée et régulièrement actualisée sur le site officiel de la BCM (www.bcm.mr) qui reste l’unique source d’information à ce sujet.