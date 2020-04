Les Ministres des affaires étrangères du G5 Sahel se concertent à propos du coronavirus

Les Ministres des Affaires Etrangères des pays membres du G5 Sahel ont tenu une réunion (en vidéo conférence) le jeudi 9 avril 2020.

Cette rencontre (virtuelle) avait pour objectif de confronter les expériences sur la lutte contre le Coronavirus dans les cinq (5) pays mais également faire le point sur la lutte contre le terrorisme dans leur espace.

Ils ont, en outre, échangé pour arrêter un calendrier de discussions avec les parties françaises et européennes en vue de l’opérationnalisation de la coalition lancée le 27 mars dernier.



Des avancées ont été enregistrées quant à l’alignement des positions des pays du G5 sahel sur les questions susmentionnées.

Les échanges se poursuivront entre le Ministre Kalla Ankourao et ses homologues, le mardi 14 avril 2020 pour dégager un consensus et permettre aux pays du G5 sahel de parler d’une même voix face à leurs partenaires.

Le G5 Sahel est un regroupement de cinq pays sahéliens engagés dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans la zone. Il s’agit du Niger, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso, rappelle-t-on.

Niamey, 11 avr (ANP)