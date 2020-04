Mauritanie : mise en place d’une station scolaire

Conformément aux orientations du Ministère de l’éducation nationale de pérenniser le service de l’enseignement et de diffuser quotidiennement des cours aux élèves pour réduire les conséquences négatives sur l’arrêt des cours occasionné par la pandémie de coronavirus, le gouvernement met en place une station de radiophonique pour la diversité culturelle et l’enseignement à distance. La station en charge de la diversité culturelle et de l’enseignement scolaire à distance a été inaugurée, vendredi, 10 avril à Nouakchott, par les ministres de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement et de l’Enseignement fondamental et de la Réforme de l’Education nationale

Elle permet de faire parvenir les cours aux élèves, à travers les stations de la radio nationale, sur l’ensemble du territoire national, dans les meilleurs temps d’antenne et avec sérieux et compétence.

Intervenant pour les circonstances, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations a indiqué que « la création de la station scolaire constitue un nouveau jalon sur la voie de la création des radios spécialisées et professionnelles.

Ajoutant que l’expérience a démontré que les médias réussis sont ceux qui ciblent les questions du développement humain et de l’avenir des générations futures, ceux qui rendent le service public plus accessibles aux corps professionnels et éducatifs et contribuent à l’encrage des vertus du savoir et des nobles valeurs ».

De son côté, le ministre de l’Enseignement fondamental et de la réforme de l’Éducation nationale, a souligné que cette disposition s’inscrit dans les mesures prises par le gouvernement notamment les dispositions préventives contre la propagation de Coronavirus et pour éviter une rupture complète des études scolaires.

senalioune.com

