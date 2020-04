Sahara : Le Maroc condamne la position de l’Afrique du Sud au Conseil de sécurité

Après avoir condamné jeudi les «gesticulations de l’Algérie » au Conseil de sécurité, le Maroc décoche des flèches en direction de l’Afrique du sud, l’autre principal allié du Polisario sur les scènes africaine et internationale.

Selon des «sources diplomatiques (marocaines) proches du dossier à l’ONU» Pretoria «s’est retrouvée en déphasage avec tous les autres membres du Conseil, ressassant une position idéologique sclérosée», lors du briefing du 9 avril sur la question du Sahara.

«Principal relais de l’Algérie au sein du Conseil de sécurité, l’Afrique du Sud, a en effet répété devant l’instance exécutive onusienne un ensemble hétéroclite de tropes mêlant la mauvaise foi au dogmatisme idéologique d’un autre temps», indique-t-elles.

«Ainsi, la délégation sud-africaine a déploré une soi-disant impasse du processus politique, là où les autres membres du Conseil de sécurité se sont félicités du nouvel élan apporté par la tenue de deux Tables rondes en décembre 2018 et en mars 2019 à Genève réunissant le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, et le «polisario», et de la volonté des participants de se réunir de nouveau sous le même format», ajoutent les «mêmes sources diplomatiques» marocaines.

Et de rappeler que Pretoria «avait voté en faveur des résolutions 1754, 1783, et 1813, lesquelles appellent les parties à s’engager dans le processus politique pour parvenir à une solution politique, tout en stipulant la prééminence de l’Initiative marocaine d’Autonomie, qu’elles qualifient de «sérieuse» et «crédible»».…

source: yabiladi

