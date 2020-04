StayInYourTent: les mesures de protection COVID-19 atteignent le désert du Sahara

Face à la propagation du nouveau coronavirus, des citoyens du monde entier, même dans les endroits les plus reculés, tentent de se protéger.

Tout comme le reste du monde, les camps de réfugiés sahraouis, situés à quelques kilomètres de Tindouf, dans le sud de l’Algérie, se battent contre COVID-19.

Les réfugiés sahraouis, qui vivent au milieu du désert algérien depuis 45 ans, sont confrontés à un nouvel isolement au milieu de cette pandémie mondiale. Parce qu’ils manquent de personnel médical et de matériel de soins de santé, tout cas de coronavirus atteignant leurs communautés pourrait provoquer une catastrophe.

Les frontières avec l’Algérie et la Mauritanie sont fermées depuis le 19 mars, sur ordre du Front Polisario (mouvement de libération à la tête de la République arabe sahraouie démocratique). Les mouvements entre les colonies, appelés wilayas, ont été limités dans et autour des camps.

La 16e édition du Sahara International Film Festival, qui vise à donner une visibilité au conflit à travers le cinéma, a été reportée. Plusieurs événements publics, dont le programme «Vacances en paix», grâce auxquels des centaines d’enfants passent leur été en Espagne, ont été annulés.

Alors que des millions de personnes dans le monde ont adopté la devise #StayAtHome, les Sahraouis appliquent la leur: #StayInYourTent.(littéralment:#restes_sous_ta_tente)

Jusqu’à présent, aucun cas de coronavirus n’a été signalé dans les camps de réfugiés sahraouis.

Deux suspects détectés ont donné un résultat négatif, ce qui a soulagé la population.

Abdala craint que des cas ne se déclarent encore.

« Espérons que nous n’obtiendrons aucun cas, car nous n’avons vraiment rien ici », a-t-il déclaré.

Confiné depuis plus de quatre décennies

Ayant vécu en isolement pendant 45 ans, les réfugiés sahraouis savent très bien à quoi ressemble l’isolement du monde extérieur.

Ils ont été exilés du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, après l’occupation marocaine du territoire. Beaucoup d’entre eux ont été contraints de fuir vers le désert algérien, où ils ont construit l’un des camps de réfugiés les plus grands et les plus anciens du monde.

Leur vie quotidienne est faite de pénuries de nourriture et d’eau ainsi que de températures élevées. Face à une crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de coronavirus, la gestion des ressources rares serait encore plus compliquée.

Le prix des quelques produits qui peuvent être achetés dans les camps a déjà augmenté, affectant les familles les plus vulnérables. A cette situation s’ajoute la crainte de voir encore diminuer l’aide humanitaire, qui a déjà été coupée ces dernières années.

Les Sahraouis disent craindre que les organisations internationales auxquelles ils sont soumis depuis longtemps et dont ils critiquent souvent la gestion, puissent les abandonner en raison de la pandémie.

Malgré tout, ils prétendent puiser leur force en se réfugiant dans leur religion.

« Nous sommes conscients que nos moyens sont modestes », a déclaré à Euronews Salami, un jeune sahraoui. « Notre capacité à faire face à ce virus est limitée, mais notre espoir est en Dieu … Nous sommes un peuple de combattants, qui sont sortis de choses plus difficiles, donc nous saurons sûrement comment sortir de cela avec la même force. » «

Séparation des familles sahraouies



Le soi-disant «mur de la honte» est une barrière construite par l’armée marocaine qui sépare le Sahara occidental «occupé» des «territoires libérés».

De l’autre côté du mur, des milliers de Sahraouis s’adaptent, comme le reste des citoyens marocains, aux mesures de prévention édictées par le Royaume du Maroc.

Dans la nuit du 20 mars, Rabat a imposé un «état d’urgence sanitaire» et restreint la circulation des personnes. À Dakhla, une ville côtière des soi-disant «territoires occupés», les colons marocains ont paniqué sous la menace du COVID-19. Cinq jours plus tard, malgré l’interdiction, plus de 1 200 Marocains ont quitté la ville.

Au 9 avril, le Maroc avait enregistré 1 346 cas de coronavirus et 96 décès avaient été enregistrés.

La partie sahraouie, cependant, a accepté d’accepter d’être confinée dans les villes du Sahara occupé, malgré le fait que beaucoup d’entre eux ont leur famille et leur bétail dans le désert en raison de leur tradition bédouine.

Les contrôles de police dans la région compliquent encore le transit des Sahraouis.

« De nombreux citoyens sahraouis qui se trouvaient à l’étranger n’ont pas pu rejoindre leur famille dans les » territoires occupés « », a expliqué à Euronews Sidi Ahmed Lyadasi, président de l’ONG Adala UK.

« Les autorités marocaines n’ont fourni aucun moyen de transport ni ouvert exceptionnellement la frontière aérienne, comme l’ont fait la plupart des pays », a-t-il déclaré.

Comme l’a expliqué à Euronews Mohamed Mayara, coordinateur du portail d’information indépendant Équipe Média, « il existe une méfiance totale à l’égard du régime marocain » dans les camps.

Les Sahraouis vivant dans la région sont sous domination marocaine depuis 1975. Ils dénoncent régulièrement la discrimination dont ils souffrent sous la forme de coupures d’eau courante, de surveillance téléphonique et même de persécutions, de détentions illégales et de tortures.

Le conflit au Sahara occidental est l’une des plaies ouvertes de la colonisation africaine. Lorsque l’Espagne s’est retirée de ce territoire en 1975, le Maroc et la Mauritanie ont divisé la région et la Mauritanie a quitté le territoire quatre ans plus tard.

Puis a commencé la guerre entre le Maroc et le Front Polisario, et le flux de réfugiés sahraouis a commencé à affluer dans les camps de Tindouf, en Algérie.

Dans une crise sanitaire de ce calibre, « les différences entre Marocains et Sahraouis pourraient s’élargir », a déclaré Mohamed Mayara, citant le cas d’un jeune sahraoui, Hammadi El Kaihel, employé dans une entreprise marocaine dans la ville d’Esmara, qui a fait état d’un épisode de discrimination raciale.

« Lorsque l’entreprise a publié la liste des bénéficiaires de l’aide au coronavirus, leur nom n’était pas inclus », a expliqué Mayara

Selon le coordinateur de l’Équipe Média, les soi-disant «séparatistes» (groupes pro-indépendantistes sahraouis) et les militants des droits humains «ne peuvent pas non plus accéder aux services de santé, car le Maroc considère qu’ils n’ont pas le droit tant qu’ils continuent de critiquer le régime , » il a dit.

Le système de santé marocain est classé 89 sur une liste de 93 pays, selon la base de données mondiale Numbeo.

Si la situation au Sahara occidental devait empirer en raison de la crise mondiale du nouveau coronavirus, il y a de réelles craintes que l’écart profond entre les Sahraouis et les Marocains ne soit encore accentué.

Pendant ce temps, le peuple sahraoui, tant dans les camps de réfugiés que dans les « territoires occupés », lutte avec toutes ses ressources contre la propagation du virus. Leur défaite entraînerait une nouvelle catastrophe pour cette population déjà en grande difficulté.

par Yaiza Martín-Fradejas & Euronews