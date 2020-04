Un influent lobby jette des innocents en prison

dans ses efforts malveillants pour avoir sa mainmise sur l’appareil douanier

L’agence « Taqadoum » a appris de sources généralement bien informées, l’existence d’un activisme clandestin mené par un influent lobby au cours de ces derniers temps, qui a réussi grâce à ses ruses et ses pressions à jeter des innocents dans la prison, après avoir persuadé les agents de sécurité de leur implication infondée dans des affaires répréhensibles avec lesquelles ils n’ont absolument rien à voir.

La mafia précitée travaille d’arrachepied pour ramener le pays dans le pré-carré des régimes précédents, après la réussite du pays d’une parfaite et inédite transition pacifique et les assurances faites aux mauritaniens par le nouvel homme fort de Nouakchott, le président Ould Ghazaouni, de vivre désormais dans l’égalité, la justice, le bienêtre et l’Etat de droit.

Le lobby en question travaille semble-t-il afin que des individus connus pour leur appartenance tribale et régionale aient une mainmise sur les piliers du sérail et les affaires publiques avec comme premier épisode le contrôle des douanes nationales.

La mafia en question n’a pas trouvé de peine pour mettre à exécution son plan machiavélique afin d’arriver à son objectif, notamment en rapportant au président Ould Ghazouani des informations infondées sur le Directeur Général des douanes nationale, le Général de brigade Dah ould Mamy, oubliant que ce dernier a bénéficié de la confiance du président et s’est vu maintenu dans ses fonctions pour poursuivre le changement qualitatif qui a permis aux douanes de faire des pas de géant au cours des dernières années.

La première phase de ce complot à faire par cette mafia pour nuire au Directeur Général des douanes a été de porter préjudice sur certains acteurs de son entourage professionnel et à les entrainer contre leur gré dans des affaires qui font planer le suspect et mènent à leur interpellation et à leur emprisonnement.

Les épisodes de ce feuilleton qui dévoile de jour en jour son visage hideux, porteront incontestablement un coup dur à l’intégrité du pouvoir de Ould Ghazaouni, en raison de la tentative de ses réseaux mafieux de raviver les et les abus propres aux anciens régimes dictatoriaux et aux pouvoirs personnels.

