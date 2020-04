Wecf France met à jour ses 8 Guides pratiques pour protéger la santé des enfants

Informer et sensibiliser les parents sur les substances chimiques et pollutions à éviter

Malgré la crise du Covid-19, Wecf France ne cesse pas son travail en santé-environnement et nous propose une mise à jour de ses 8 guides thématiques « Protéger la santé des enfants ». Une occasion de (re)découvrir ces publications qui visent à informer et sensibiliser prioritairement les parents sur les substances chimiques et pollutions à éviter pour préserver la santé de l’enfant, particulièrement sensible à son environnement.

Les guides Wecf recouvrent 8 thématiques : jouets, cosmétiques bébés et femmes enceintes, vêtements, produits ménagers, rénovation/décoration, perturbateurs endocriniens ou champs électromagnétiques. Leur format et leurs contenus pratiques en font des outils utiles au quotidien.

Protéger la santé des enfants : agir pour réduire leur exposition aux pollutions

Les guides, édités pour la première fois en 2009 avec le guide « jouets », sont maintenant au nombre de 8, et recouvrent à la fois des produits spécifiques pour enfants tels que les jouets, les cosmétiques ou les vêtements, ou des produits ou objets contribuant à la pollution de l’environnement quotidien des plus jeunes, tels que les produits ménagers, les produits de rénovation ou décoration ou encore les objets connectés qui se sont multipliés ces dernières années. Un guide spécifique sur les perturbateurs endocriniens existe également. Ces publications répondent à la demande spécifique des jeunes parents de faire des choix éclairés pour créer un environnement intérieur sain pour leur(s) enfant(s). Axés sur l’action individuelle, ils complètent la démarche globale de plaidoyer pour des politiques de réduction des expositions aux pollutions et des produits plus sains et éco-conçus portée par Wecf France depuis ses débuts.

Des publications au format poche, riches en contenus pratiques

Chaque guide passe en revue les grandes catégories de produits par thématique, en mettant l’accent sur des choix et des gestes simples pour réduire et limiter l’exposition à des substances ou polluants potentiellement dangereux pour la santé. Ils comprennent un résumé des principaux risques associés aux produits concernés, des conseils pratiques pour choisir des alternatives plus saines et écologiques, et le cas échéant un tableau avec les substances chimiques à éviter ou rechercher sur les produits (pour les produits qui sont étiquetés). Les guides ont fait l’objet d’une relecture par le comité d’expert.e.s de Wecf France.

Les 8 guides sont disponibles en ligne sur le site du Wecf

Guide Jouets

Guide Jouets

Télécharger le Guide Jouets

Guide Rénovation Décoration

Guide Rénovation Décoration

Télécharger le Guide Rénovation Décoration

Guide Perturbateurs Endocriniens

Guide Perturbateurs Endocriniens

Télécharger le Guide Perturbateurs Endocriniens

Guide Cosmétiques Bébés

Guide Cosmétiques Bébés

Télécharger le Guide Cosmétiques Bébés

Guide Champs Électromagnétiques

Guide Champs Electromagnétiques

Télécharger le Guide Champs Électromagnétiques

Guide Produits ménagers

Guide Produits ménagers

Télécharger le Guide Produits ménagers

Guide Cosmétiques Femme Enceinte

Guide Cosmétiques Femme Enceinte

Télécharger le Guide Cosmétiques Femme Enceinte

Guide Vêtements enfants

Guide Vêtements enfants

Télécharger le Guide Vêtements enfants

wecf France, 10 ans d’actions Wecf France

wecf France : les femmes, au cœur de la lutte pour un monde plus sain et un développement soutenable

wecf France est l’antenne française de WECF, Women engage for a common future, réseau international d’organisations féminines et environnementales, crée en 1994, à la suite du Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992.

wecf France a été fondée le 31 mars 2008 avec une double vocation : agir au niveau local et plaider au niveau national et international pour « construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable ».

Toutes ses actions reposent sur trois piliers autour de l’égalité de genre : la promotion d’un environnement sans substances toxiques, la mise en œuvre des objectifs du développement durable et l’économie circulaire.

wecf France s’implique donc dans des thématiques majeures comme la santé environnementale, la lutte contre le changement climatique, la qualité de l’alimentation, l’accès à l’eau et à l’assainissement avec, pour chacune, le souci de lutter contre les inégalités de genre et de protéger les populations les plus vulnérables en particulier les femmes enceintes et les enfants.

Voir en ligne : Wecf France

