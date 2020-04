Coronavirus: info rapide sur les derniers développements au Maghreb

L’épidémie de Coronavirus a réhabilité du personnel médical en Algérie, des carrières face à la menace du Coronavirus en Tunisie et des campagnes spéciales de sensibilisation en Mauritanie aux dangers d’un virus menaçant les déplacés en Libye et aux défis de l’enseignement à distance au Maroc.

Le Coronavirus est une préoccupation mondiale, mais ceux qui travaillent dans certaines professions en Tunisie sont plus terrifiés, étant donné qu’ils sont plus vulnérables aux infections.

Alors que des milliers d’élèves à travers le Maroc testent l’enseignement à distance, cela est intervenu après la décision de cesser leurs études et suit maintenant les leçons via le « Channel Four » de la télévision publique et utilise des plateformes électroniques spéciales pour télécharger les leçons de différents niveaux d’enseignement.

Des avertissements sont émis concernant les risques de propagation du virus « Covid-19 » dans les lieux de détention et les centres surpeuplés de personnes déplacées en Libye, car le système de santé du pays, ainsi que d’autres services publics, a été affecté par des conflits. Alors que la Mauritanie connaît des campagnes de sensibilisation de premier plan pour réduire la propagation de l’épidémie, qui consiste à fournir des informations et des méthodes de prévention à divers groupes sociaux, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux.

Pendant ce temps, le Coronavirus a réhabilité le personnel médical en Algérie en raison de sa présence sur les lignes de front, après que les autorités les aient confrontés à la répression il y a deux ans lors des manifestations de revendication.

Et a participé au programme Magharebia:

Tunisie / Nizar Al-Zaghdoudi / Journaliste de la chaîne Al-Alam

Mauritanie / Fatima Al-Zahraa Hamoud / correspondante pour Al-Alam TV

Algérie / Tawfiq Taqrin / correspondant de la chaîne Al-Alam

Vous pouvez suivre l’épisode complet via le lien suivant:

https://www.alalamtv.net/news/4860061

https://www.alalamtv.net/news/4860046

