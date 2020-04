Coronavirus: Lorsque les masques tombent

Mohamed Ould Khayar

Impressionnant est l’image du monde confiné dans lequel nous vivons depuis plusieurs semaines.

Le président des États-Unis d’Amérique est très inquiet, même après son examen, qui a abouti à un résultat négatif, et New York, qui n’a jamais connu de sommeil, est en sommeil. Le Premier ministre britannique à l’hôpital pour des soins intensifs, et le chancelier allemand entre en quarantaine, et les gouvernements de l’Italie, l’Espagne et la France demeurent confus quant à la taille de la pandémie meurtrière.

Face à la catastrophe mondiale et à l’impuissance, chaque pays compte ses morts. Chaque jour, l’indicateur le plus simple d’une baisse de la mortalité devient une source de soulagement, une sorte d’espoir, une délivrance.

Au début de cette triste nouvelle période pour toute l’humanité, il va jusqu’au bout: du semi-expert au jongleur entraîné. La théorie du complot est réapparue. Bien qu’il soit connu que chaque crise ou agitation majeure génère automatiquement ses propres interprétations ou lectures de nature conspiratrice. Bien que ce dernier trouve souvent une acceptation rapide dans notre monde arabe, il a atteint l’Occident aujourd’hui, car une récente enquête de l’Institut français IFOP a montré qu’un Français sur quatre croyait le SRAS-Cove-2 (le facteur de transmission du virus Covid-19) Il est apparu intentionnellement dans un laboratoire pharmaceutique par des chimistes jouant le rôle de charlatans formés. Sur la source du virus, nous nous souvenons d’accusations verbales entre les Américains et les Chinois à cet égard, car ils se sont accusés mutuellement des deux gouvernements d’être responsables de la création et de la publication de Covid-19.

Au milieu de la spirale descendante de cette peur d’une fin imminente du monde, la course à l’acquisition d’une thérapie précieuse a commencé. Chaque jour, nous recevons sa part de fausses annonces et nouvelles, des mélanges des grand-mères au traitement controversé à hydrochloroquine de sa découverte par le célèbre professeur français Didier Raoult. Au milieu de cette confusion totale, tout le monde est obligé de tout croire tant qu’il n’y a pas de vaccin contre la maladie pour le moment. Alors tout le monde se cache et se replie sur lui-même, car il n’y a que des mesures d’isolement pour réduire le risque d’infection, alors quoi? Laisser les mains immergées dans du savon indéfiniment, aller éternuer ou tousser sur le dessus de l’Himalaya, mettre une muselière, ne s’approcher de personne, être coincé dans son coin, retenir ses respirations jusqu’à suffocation, peut-être. A part ça, rester à la maison, rester à la maison, rester à la maison. Pour combien de temps? Personne ne le sait. Comme si le monde était dans le film Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau, où Bilbon dit à Frodon: Il est fort dangereux de sortir de chez soi, on prend la route et si on ne regarde pas où l’on met les pieds on ne sait pas jusque où cela peut nous mener.

