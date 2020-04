Coronavirus – Mauritanie: Rapport sur la situation humanitaire de l’UNICEF en Mauritanie

Les mesures restrictives prises par le gouvernement pour empêcher la transmission du virus sont toujours en place

La Mauritanie a officiellement confirmé 7 cas de COVID-19 importés, deux récupérations et un décès.

Au 9 avril 2020, 1256 personnes étaient en quarantaine dans tout le pays. Deux cent cinquante-huit tests ont été effectués, dont sept positifs et 251 négatifs.

Le service d’assistance téléphonique mis en place pour fournir des informations 24 heures / 7 jours a traité plus de 130000 appels depuis le 18 mars 2020.

L’armée a commencé la distribution de nourriture aux ménages vulnérables à Nouakchott le 8 avril 2020.

Aperçu de la situation et besoins

La République islamique de Mauritanie a enregistré son premier cas confirmé de COVID-19 le 13 mars 2020. Au 9 avril, sept cas confirmés avaient été enregistrés, dont deux recouvrements et un décès. La gestion des cas est en cours et des contacts sont recherchés pour le suivi. Un exercice de simulation a été réalisé dans tous les hôpitaux des 12 régions du pays et de Nouakchott. Une sensibilisation aux mesures de prévention à l’intention du personnel de santé est en cours à l’intérieur du pays. Le gouvernement a reçu environ 40 000 kits de test donnés par le secteur privé et la société civile.

Les mesures restrictives prises par le gouvernement pour empêcher la transmission du virus sont toujours en place, à savoir fermeture des écoles jusqu’à fin avril, interdiction de voyager et couvre-feu, isolement de 21 jours des passagers venus avec les derniers vols entrants. Les magasins restent fermés depuis le 29 mars, à l’exception des épiceries et des pharmacies, et le trafic aérien est toujours suspendu à l’exception des vols UNHAS. Des mesures visant à atténuer l’impact socio-économique de ces décisions sont mises en œuvre, comme l’exemption de 174 707 foyers du paiement des factures d’électricité pendant deux mois. Le 8 avril, l’armée a commencé la distribution de vivres aux ménages vulnérables de Nouakchott. La distribution a eu lieu après le couvre-feu avec le soutien de l’armée pour éviter les rassemblements.

La réponse de l’UNICEF est alignée sur le Plan de réponse stratégique mondial (SRP) de l’OMS 2020, et l’appel à l’action humanitaire pour les enfants COVID-2019 2020 de l’UNICEF. Les activités de communication seront diffusées dans tout le pays pour toucher 4,1 millions de personnes, soit la population totale du pays. Des activités de riposte spécifiques cibleront quatre régions (1,6 million d’enfants et de femmes en âge de procréer), dans les piliers suivants alignés sur les orientations de l’OMS et le plan national de préparation et de riposte élaboré par le gouvernement mauritanien avec le soutien des partenaires au développement:

