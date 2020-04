COVID-19 : Cas d’infection au en Afrique de l’Ouest établi à 21h30 GMT

Voici le bilan de cas d’infection COVID-19 établi à 21h30 GMT pour l’Afrique de l’Ouest :

• La Côte d’Ivoire compte 574 cas, 5 morts et 85 guéris,

• Le Ghana compte 566 cas confirmés, 8 morts et 4 guéris,

• Le Niger compte 529 cas confirmés, 12 morts et 75 guéris,

• Le Burkina Faso compte 497 cas confirmés, et 27 morts et 161 guéris,

• Le Nigeria compte 323 cas confirmés, 10 morts et 85 guéris,

• Le Sénégal compte 280 cas confirmés, 2 morts et 171 guéris,



• La Guinée compte 250 cas confirmés et 17 guéris,

• Le Mali compte 116 cas confirmés et 9 morts et 25 guéris,

• Le Togo compte 76 cas confirmés, 3 morts et 29 guéris,

• Le Liberia compte 50 cas confirmés, 5 morts et 4 guéris,

• La Guinée-Bissau compte 39 cas confirmés et 3 guéris,

• Le Bénin compte 35 cas confirmés, 1 mort et 5 guéris,

• La Sierra Leone compte 10 cas confirmés,

• La Gambie compte 9 cas confirmés, 1 mort et 2 guéris,

• Le Cap-Vert compte 8 cas confirmés, 1 mort et 1 guéri,

• La Mauritanie compte 7 cas confirmés, 1 mort et 2 guéris,

