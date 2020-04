KOLDA : Semenciers Et Fournisseurs D’engrais Offrent 194 Millions

Xibaaru Avril 12, 2020

194 millions 600 mille francs, c’est la somme engrangée par les opérateurs en semences et les fournisseurs d’engrais du Sénégal. Ceci pour combattre la maladie du coronavirus dans notre pays. Ils ont remis cette somme sur chèque au ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. De par cet acte citoyen, ces opérateurs semenciers et fournisseurs d’engrais participent ainsi activement à la lutte contre cette maladie. A en croire Modou Fall, leur porte-parole, la lutte contre le coronavirus est une affaire de tout le peuple quelle que soit sa situation.

Suffisant pour que ces organisations mettent la main à la poche pour mieux soutenir l’effort de guerre du gouvernement et de l’État face à cette maladie. Recevant ces donateurs et leur contribution financière, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural n’a pas caché sa satisfaction face à l’engagement manifeste de ces opérateurs semenciers et fournisseurs d’engrais à lutter contre le coronavirus. Moussa Baldé a réitéré les efforts du gouvernement dans ce combat. Encore un moment choisi par le ministre Moussa Baldé pour inviter les populations au respect des mesures barrières, et les mesures de l’État d’urgence.

ELHADJI MÁEL COLY

Ci jointe, liste des donateurs

SourceURL:https://www.xibaaru.sn/kolda-semenciers-et-fournisseurs-dengrais-offrent-194-millions/

Partager : Twitter

Facebook