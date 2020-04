Le ministère des AE suit la situation des communautés soudanaises

Khartoum, 13 Avril (SUNA) – Le Ministère des Affaires Etrangères poursuit ses efforts moyennant ses missions diplomatiques de suivi la situation des communautés soudanaises et de celles bloquées dans les missions soudanaises à Kampala, Nouakchott, Asmara, Paris, Le Caire, Rabat et, Genève où il fournit des besoins, des soins médicaux et l’ hébergement dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour mobiliser les ressources officielles et populaires pour faire face à la nouvelle pandémie coronavirus.



Le ministère des affaires étrangères a dit dans un communiqué de presse que ses missions à Mascate, Islamabad, Rabat et Accra ont annoncé avoir ouvert la porte devant les dons aux membres des communautés soudanaises, souhaitant contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Dans le même contexte, la Mission du Soudan à Genève a renvoyé le discours du Premier Ministre, en sa qualité Président de la présente session de l’IGAD, au Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé concernant la fourniture de l’aide aux pays de l’organisation pour lutter contre le coronavirus.

Dans le même contexte, la Mission du Soudan au Japon s’est adressée aux autorités pour fournir les médicaments «avigan», qui se sont révélés efficaces pour prévenir les symptômes de la maladie.

