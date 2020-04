Le nombre de cas de COVID-19 en Afrique s’élève à plus de 14 000 – OMS

Le Bureau régional de l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Brazzaville, au Congo, a déclaré que le nombre de cas de coronavirus (COVID-19) en Afrique était passé à plus de 14 000.

L’agence des Nations Unies pour la santé a fait la mise à jour de son compte Twitter officiel @WHOAFRO lundi.



«Les cas de COVID19 en Afrique s’élèvent à plus de 14 000 – avec 2 523 récupérations et 754 décès signalés», a-t-il déclaré.

La ventilation du tableau de bord COVID-19 de la Région africaine de l’OMS a montré que l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Cameroun continuént de figurer en tête de liste des pays ayant enregistré les cas les plus élevés.

L’Afrique du Sud compte 2173 cas et 25 décès, suivie de l’Algérie avec 1914 cas et 293 décès, tandis que le Cameroun compte 803 cas confirmés avec 10 décès.

Selon le tableau de bord, les pays avec les cas confirmés les plus faibles sont le Soudan du Sud, Sao Tomé et Principe, le Burundi et la Mauritanie et le Cap-Vert.

Il a montré que le Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe ont les cas confirmés les plus bas, avec quatre cas chacun sans décès.



Le Burundi était le deuxième pays avec le plus faible nombre de cas confirmés avec cinq cas signalés et aucun décès.

La Mauritanie et le Cap-Vert sont dans la troisième catégorie avec les cas les plus bas car le pays avaiennt enregistrés sept cas confirmés avec chacun un décès.

En outre, le tableau de bord a montré que les cas de COVID-19 étaient passés à 323 au cours des deux derniers jours, contre 288 cas confirmés et 10 décès au Nigéria.

L’agence des Nations Unies a cependant remercié les agents de santé en première ligne de la réponse COVID-19.

«Nous, les professionnels de la santé, sommes ceux qui doivent intervenir pour aider les gens dans des moments comme ceux-ci; nous devons être préparés psychologiquement », a répondu Joyce Kaguura, infirmière en soins intensifs, Kenyatta University Hospital.

