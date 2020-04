Victoire dans les dunes: comment la Mauritanie a contenu l’insurrection djihadiste

Voici un ouvrage qui mérite d’être lu et discuté au regard de ce qui se passe actuellement au Sahel. Certes l’exemple mauritanien de traitement de la crise djihadistes vaut comme un exemple, à un moment précis du développement de l’insurrection djihadiste (à partir de 2005) avec laquelle le régime a eu des contacts (voire des négociations) comme l’avait confirmé l’ex-président Abdel Azis lors d’un entretien qu’il nous avait donné à Oualata, dans un contexte socio-économique particulier à l’est et au sud-est du pays et dans un environnement géographique spécifique.

Mais « Victoire dans les dunes. L’enlisement de la crise sahélienne n’est pas inéluctable : l’exemple mauritanien« , écrit par le Mauritanien Mokhtar Ould Boye et le Français Charles Michel, apporte un éclairage intéressant sur un processus de résolution de crise.

En 2005, rappellent les auteurs, « la situation sécuritaire et politique est catastrophique. En 2020, les attaques sont un lointain souvenir. Quels ont été les ressorts de tels changements ? Quelle stratégie a permis de parvenir à des résultats qui tranchent si nettement dans cette partie du monde ? Ces solutions sont-elles exportables ? »

Les auteurs:

Breveté de l’enseignement militaire supérieur, titulaire d’un master 2 en sociologie et doctorant en histoire moderne, le colonel Ould Boye a été l’aide de camp des quatre derniers présidents de la République islamique de Mauritanie. Il sert actuellement au Collège de Défense du G5 Sahel.

Saint-Cyrien et docteur en géopolitique, le colonel Michel a alterné les postes à responsabilités dans le domaine de la formation des officiers et des opérations et notamment lors des opérations extérieures Serval au Mali (2013) et Sangaris en Centrafrique (2015). Après avoir été chef de corps du 3e régiment du génie (Charleville-Mézières), il a été Directeur des études du Collège de défense du G5 Sahel en Mauritanie (Nouakchott) de 2016 à 2019.

Le livre est paru dans la collection Stratégies africaines de sécurité, chez l’Harmattan (210 pages, 21,50€).

L’ouvrage peut être commandé ici soit en version papier soit en version électronique.

