Coronavirus: 125 nouveaux cas en 24 heures, le bilan atteint 1888 dont 126 décès au Maroc …

Par Mehdi Heurteloup et Youssef El Harrak le 14/04/2020 à 18h11 (mise à jour le 14/04/2020 à 18h22)

Au coeur du laboratoire de virologie de l’Institut Pasteur-Maroc.© Copyright : DR

125 cas de Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du lundi 13 au mardi 14 avril à 18h. Le bilan des cas testés positifs au Covid-19 atteint 1888. Voici tout ce qu’il faut retenir, pour le Maroc et à l’international sur l’évolution de la pandémie.

125 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 1888 le nombre total des cas avérés, annonce le ministère de la Santé, ce mardi 14 avril à 18h.

Le ministère de la Santé a également recensé 0 décès et 14 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 126 morts et 217 rémissions depuis le début de l’épidémie au Maroc.

Le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées en laboratoire s’élève à 8034, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 9922. Ce petit nombre de dépistages s’explique par le choix fait par les autorités marocaines de tester seulement des personnes symptomatiques ainsi que leur entourage. Néanmoins, avec la mise en place, depuis lundi 13 avril, de tests de dépistage au Covid-19 dans cinq centres hospitaliers universitaires (CHU) au Maroc peut augmenter substantiellement le nombre de dépistages au Covid-19 au Maroc.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien : https://m.le360.ma/covidmaroc/

Au Maghreb, la progression du virus ne faiblit pas. 87 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2070, alors le nombre de décès s’élève à 326, a annoncé ce lundi, une source officielle. En Tunisie, 19 nouveaux cas et 3 décès ont été enregistrés sur ces dernières 72 heures, portant le bilant total à 726 cas d’infection, dont 34 décès. La Mauritanie reste le pays le plus épargné du Maghreb, avec seulement 7 cas recensés et un décès. Et ce bilan demeure inchangé depuis plusieurs jours.

Dans le monde, plus d’un million neuf cent mille cas de Covid-19 ont été officiellement recensés, selon le comptage de l’AFP publié ce mardi à 12h.

La pandémie du nouveau coronavirus a provoqué au moins 121.704 décès dans 210 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 1.946.386 cas confirmés, dont 460.111 guéris.

Les États-Unis ont recensé lundi 13 avril 1 509 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures, soit quasiment le même chiffre que la veille, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Ce bilan journalier porte à 23 529 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde.

En Europe, la pandémie a tué plus de 80.000 personnes.

En Espagne, le coronavirus a fait 567 décès en 24 heures (plus de 18 000 au total), un léger rebond par rapport à la veille.

L’Italie a déclaré 566 nouveaux décès du Covid-19 en 24 heures. Un chiffre en hausse par rapport à la veille (431). Les autres chiffres sont positifs avec 83 personnes en moins en réanimation (3 260 au total) et « seulement » 1 363 contaminations supplémentaires lors des dernières 24h.

© Copyright : DR

En France, où le confinement a été prolongé jusqu’au 11 mai, le Covid-19 a causé 14 967 décès depuis le début de l’épidémie sur le territoire. Il y a eu 335 décès de plus en un jour dans les hôpitaux. Par ailleurs, 239 morts supplémentaires ont été signalées dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Le « solde des admissions en réanimation » est pour « le cinquième jour consécutif négatif de 24 patients».

Au Royaume-Uni, un des pays les plus touchés en Europe, 778 décès supplémentaires ont été annoncés ce mardi portant le bilan total à plus de 12.000 morts.

« Cette crise ne ressemble à aucune autre »: en annonçant mardi une récession mondiale de 3% cette année, le FMI a prévenu que cela pourrait être bien pire tout en reconnaissant la difficulté de faire des prévisions économiques tant l’incertitude est « considérable ».

« Il est très probable que cette année, l’économie mondiale connaîtra sa pire récession depuis la Grande Dépression » des années 30 et dépassera celle de la crise financière mondiale, a-t-elle également ajouté.

Pour les pays avancés, la récession devrait atteindre 6,1%. Aux Etats-Unis, où il y a peu de filet de sécurité sociale et où le système de santé est défaillant, la contraction du PIB devrait être de 5,9%. Dans la zone euro, le PIB va même dégringoler de 7,5% avec des populations en Italie, en Espagne et en France durement affectées par le coronavirus.

Dans la zone Amérique latine et Caraïbes, la récession sera à peine moins marquée (-5,2%). Pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, le FMI table sur une baisse du PIB de 2,8%. La Chine et l’Inde devraient tirer leur épingle du jeu avec une croissance respective de 1,2% et de 1,9%.

En Afrique, l’Afrique du Sud, recense 2.272 personnes testées positives , ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent. Le pays compte 27 décès et 410 guérisons.

© Copyright : DR

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 2.190 cas, 164 morts et 589 guérisons et le Cameroun où le nombre de cas confirmés a grimpé à 848 cas, dont 12 morts et 98 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (626 cas et 6 morts), le Ghana (566 cas et 8 morts), le Niger (548 cas), le Burkina Faso (515 cas), le Nigeria (343 cas), la Guinée (319 cas), Djibouti (298 cas), le Sénégal (291 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (235 cas).

Par ailleurs, 208 cas ont été recensés à Kenya, 127 cas à Rwanda et 123 autres à Mali alors que l’Ethiopie compte près de 74 cas de contamination dont 3 décès et 14 cas guéris. La Somalie a enregistré 60 cas, dont 2 décès et 2 guérisons et le Gabon a recensé 57 cas dont 1 décès et 1 guérison.

Hier dans la soirée, le Roi Mohammed VI s’est entretenu par téléphone avec Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire et Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Ces entretiens ont porté sur l’évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le continent africain et le Roi Mohammed VI, a appelé au lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie.

Voici l’évolution du coronavirus au Maroc à ce mardi 14 avril à 18h:

L’évolution au Maroc de la pandémie, en direct.

Par Mehdi Heurteloup et Youssef El Harrak

SourceURL:https://fr.le360.ma/societe/coronavirus-125-nouveaux-cas-en-24-heures-le-bilan-atteint-1888-dont-126-deces-au-maroc-infographies-213262

Partager : Twitter

Facebook