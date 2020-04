CORONAVIRUS : Itamaraty aide au retour des Brésiliens retenus à l’étranger

Jusqu’à présent, près de 12 000 citoyens répartis dans 90 pays ont été amenés par le gouvernement

Ce week-end, le ministère des Affaires étrangères a aidé au retour des Brésiliens qui se trouvaient à Ushuaia (Argentine), aux Philippines et en Afrique. Samedi (11), l’Itamaraty, par le biais de l’ambassade de Manille, a rapatrié 34 Brésiliens bloqués à divers endroits aux Philippines, et 28 Brésiliens sont revenus du Mozambique et de l’Éthiopie au Brésil. Jusqu’à présent, plus de 11 mille sept cents Brésiliens répartis dans 90 pays sont déjà de retour au Brésil.

Le Ministère des affaires étrangères (MRE) fournit une assistance à tous les Brésiliens à l’étranger qui sont empêchés de retourner au Brésil en raison de mesures visant à restreindre la circulation et les annulations de vols de compagnies aériennes causées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). L’aide est fournie par le biais de ses ambassades et consulats.

Vendredi dernier (10), le ministère des Affaires étrangères a effectué deux vols charters pour le rapatriement de Brésiliens en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Il y avait 230 Brésiliens et conjoints de nationalité étrangère. Samedi (11), un vol en provenance d’Amérique centrale a amené 133 Brésiliens bloqués au Guatemala, au Salvador, au Nicaragua et au Costa Rica. Le même jour, un vol caribéen a rapatrié 97 Brésiliens qui se trouvaient en République dominicaine, à Curaçao, au Panama et en Colombie.

Lundi, organisé par le consulat de Cochabamba, six à huit bus partiront pour Porto Quijarro / Corumbá, à la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Chaque bus transportera 43 Brésiliens détenus dans ce pays. Jusqu’à présent, environ 1 400 Brésiliens qui se trouvaient en Bolivie ont été rapatriés.

Et cette semaine, le processus de rapatriement des citoyens brésiliens détenus au Portugal commencera à la suite des annulations de vols et des restrictions sévères sur les opérations commerciales régulières.

L’Egypte



Mercredi dernier (8), 127 personnes détenues en Egypte ont été ramenées par le gouvernement brésilien. Avec l’avancée de la pandémie et la fermeture des frontières dans le monde, le gouvernement aide ces personnes à rentrer chez elles. Selon Itamaraty, au moins 5 000 Brésiliens sont toujours détenus à l’étranger et le ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araújo, a garanti que personne ne serait laissé pour compte.

«Dans certains endroits, il y a plus de monde et d’autres il y en a peu, mais quoi qu’il en soit, nous allons assister à tous les Brésiliens qui voyageaient et se sont soudainement retrouvés dans cette difficulté. Chaque vol affrété est une opération d’envergure, il nécessite des négociations avec le pays, la partie logistique du rassemblement des Brésiliens, qui ne sont souvent pas dans la même ville « , a expliqué le ministre.

Les décisions concernant le retour de ces personnes sont prises par le Comité de crise pour superviser et surveiller les impacts de Covid-19, qui fonctionne 24 heures sur 24 au Palais Planalto. Le comité reçoit les demandes du ministère des Affaires étrangères puis articule le retour de ces Brésiliens et prend en compte certains critères pour définir les priorités, comme l’explique Heitor de Abreu, coordinateur du comité.

Un vol affrété par le ministère des Affaires étrangères pour le rapatriement des touristes et autres Brésiliens sans résidence au Panama, qui ont été empêchés de rentrer au Brésil en raison de la suspension des vols internationaux dans le pays, devrait avoir lieu vendredi 10 décembre. Le vol devrait quitter l’aéroport de Tocumen et se diriger vers l’aéroport international de Guarulhos.

Soulagement



L’étudiante Cintia Silva était l’une des passagers du vol en provenance d’Egypte. Elle a été détenue au Caire, la capitale du pays. «C’est vraiment un sentiment de soulagement. Parce que maintenant nous savons que nous sommes là où nous avons la sécurité », a-t-il dit.

Dans une situation similaire, les étudiants Tamires Araújo et Bruna Pasquetto, qui se sont rendus dans le pays pour un échange, mais ont été surpris par la pandémie. Elle attendait un vol depuis deux semaines pour revenir. «Wow, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés ici en prenant des photos, en sautant et en applaudissant dans l’avion. Wow, ce fut un grand soulagement de revenir. »

Itamaraty met à disposition un formulaire en ligne sur la page du ministère des Affaires étrangères, pour les Brésiliens qui se trouvent à l’étranger et ont besoin d’aide pour rentrer. Également sur la page, vous pouvez accéder à tous les téléphones et adresses d’urgence des ambassades et consulats du monde entier. Accédez simplement à portalconsular.itamaraty.gov.br, dans l’onglet jaune, où Covid-19 est écrit.

Les opérations



Voir d’autres opérations de rapatriement récentes que le gouvernement a déjà effectuées:

Honduras: 39 Brésiliens, 10 Uruguayens et 5 Chiliens sont partis sur un vol humanitaire de Tegucigalpa à São Paulo, avec le soutien de l’ambassade du Brésil

Argentine: trois bus affrétés par le Consulat du Brésil à Buenos Aires. 83 Uruguayens ont pris Uruguaiana (RS). Il y a déjà plus de 130 rapatriés par voie terrestre. Les bus voyagent avec un conduit sûr obtenu par l’ambassade du Brésil auprès du gouvernement argentin. En plus du rapatriement en bus organisé par le Consulat, l’Ambassade du Brésil délivre un Certificat de Déplacement Terrestre pour que les Brésiliens puissent retourner au Brésil dans leurs véhicules. Sur les 90 ressortissants qui ont reçu le document, 66 ont déclaré être arrivés au Brésil.

Mauritanie: Itamaraty, par le biais de l’ambassade de Nouakchott, a aidé le Brésilien à embarquer sur un vol spécial d’Air France vers Paris, puis une connexion vers le Brésil.

Partager : Twitter

Facebook