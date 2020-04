Covid-19: le point sur la situation en Afrique

Maroc diplomatique avec MAP -14 avril 2020

Le nouveau coronavirus a fait au moins 838 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 16.019 cas infectés, dont 3.052 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 1.838 cas de contamination au Covid-19, dont 210 personnes guéries et 126 décès, alors que 7.771 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 2.272, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 27 décès et 410 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 2.190 cas, 164 morts et 589 guérisons, l’Algérie avec 1.983 cas, 313 décès et 601 guérisons et le Cameroun où le nombre de cas confirmés a grimpé à 848 cas, dont 12 morts et 98 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 726 cas d’infection au Covid-19, dont 34 morts et 43 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (626 cas et 6 morts), le Ghana (566 cas et 8 morts), le Niger (548 cas), le Burkina Faso (515 cas), le Nigeria (343 cas), la Guinée (319 cas), Djibouti (298 cas), le Sénégal (291 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (235 cas).

Par ailleurs, 208 cas ont été recensés à Kenya, 127 cas à Rwanda et 123 autres à Mali alors que l’Ethiopie compte près de 74 cas de contamination dont 3 décès et 14 cas guéris.

La Somalie a enregistré 60 cas, dont 2 décès et 2 guérisons et le Gabon a recensé 57 cas dont 1 décès et 1 guérison.



