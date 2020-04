Décès de Hindou Mint El-Deih: le parlement mauritanien en deuil

Hindou Mint El-Deih, député du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul) au Parlement mauritanien est décédée ce mardi suite à une longue maladie.

La défunte qui se traitait au Maroc, fut membre du bureau exécutif du Parlement africain.

Élue au Parlement mauritanien en 2013 et elle a été réélue en 2018.



« Hindou Mint El-Deih incarnait les plus grandes valeurs d’une femme intègre– le professionnalisme, l’engagement et la compassion. Nous avons perdu un grand capital humain », dit une militante de Tawassoul.

Rapide info présente ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Hindou Mint El-Deih.

