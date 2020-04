Evolution du coronavirus en Afrique

APA-Dakar (Sénégal)

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution du Covid-19 sur le continent.

NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS

52 NOMBRE DE CAS RECENSÉS 15.143 NOMBRE DE DÉCÈS 815

Afrique du Sud : Cas (2272) – Guérisons (410) – Décès (27)

La nation arc-en-ciel a annoncé ce lundi 99 nouveaux cas de coronavirus et 2 décès.

Algérie : Cas (1983) – Guérisons (601) – Décès (313)

69 nouveaux tests positifs ont été effectués aujourd’hui. En plus, il y a eu 20 décès.

Angola : Cas (19) – Guérisons (4) – Décès (2)

Dans ce pays, le Covid-19 est neutralisé ce jour.

Bénin : Cas (35) – Guérisons (5) – Décès (1)

Journée calme pour l’ex-Dahomey.

Botswana : Cas (13) – Guérisons (0) – Décès (1)

Ce pays de l’Afrique australe n’a rien décompté ce lundi.

Burkina Faso: Cas (497) – Guérisons (161) – Décès (27)

Au pays des hommes intègres, ce lundi est un jour de répit.

Burundi : Cas (5) – Guérisons (0) – Décès (1)

Ce pays recense un mort aujourd’hui.

Cameroun : Cas (820) – Guérisons (98) – Décès (12)

Au pays de Paul Biya, rien à signaler aujourd’hui.

Cabo Verde : Cas (10) – Guérisons (1) – Décès (1)

Dans cet archipel, le virus est réapparu ces derniers jours.Deux cas sont signalés ce lundi.

Centrafrique : Cas (11) – Guérisons (3) – Décès (0)

Le virus refait surface en RCA avec trois nouveaux cas attestés.

Comores : Cas (0) – Guérisons (0) – Décès (0)

Le coronavirus n’a pas encore atteint les Comores.

Congo : Cas (70) – Guérisons (5) – Décès (5)

Ce pays a révélé 10 nouveaux cas aujourd’hui.

Côte d’Ivoire : Cas (626) – Guérisons (89) – Décès (6)

52 cas de Covid-19 et 1 décès ont été inventoriés ce lundi.

Djibouti : Cas (298) – Guérisons (41) – Décès (2)

84 personnes ont été testées positives.

Egypte : Cas (2190) – Guérisons (589) – Décès (164)

Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, on note aujourd’hui 125 nouveaux cas et 5 morts.

Erythrée : Cas (34) – Guérisons (0) – Décès (0)

Pas de cas enregistré ce jour.

Eswatini : Cas (15) – Guérisons (7) – Décès (0)

L’ex-Swaziland remarque un nouveau cas.

Ethiopie : Cas (74) – Guérisons (14) – Décès (3)

Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), a déclaré 3 cas ce lundi.

Gabon : Cas (57) – Guérisons (1) – Décès (1)

Dans le pays d’Ali Bongo, 8 infections sont déplorées aujourd’hui.

Gambie: Cas (9) – Guérisons (2) – Décès (1)

Jour de répit pour ce pays enclavé.

Ghana : Cas (566) – Guérisons (4) – Décès (8)

Accra ne rapporte aucun cas.

Guinée : Cas (319) – Guérisons (17) – Décès (0)

Conakry répertorie 69 nouveaux cas de coronavirus ce jour.

Guinée-Bissau : Cas (38) – Guérisons (0) – Décès (0)

Pas de nouvelle, bonne nouvelle pour ce pays lusophone.

Guinée équatoriale : Cas (21) – Guérisons (4) – Décès (0)

Malabo n’annonce que le rétablissement d’un patient hospitalisé.

Kenya: Cas (208) – Guérisons (40) – Décès (9)

Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué ce lundi 11infections et 1 décès.

Lesotho : Cas (0) – Guérisons (0) – Décès (0)

Cet Etat enclavé échappe, pour le moment, au virus.

Liberia : Cas (59) – Guérisons (4) – Décès (6)

Durant cette journée, 9 nouveaux cas et 1 décès sont recensés.

Libye : Cas (25) – Guérisons (9) – Décès (1)

Ce pays en guerre est désormais atteint par la pandémie.Tripoli déclare un cas ce jour.

Madagascar : Cas (106) – Guérisons (21) – Décès (0)

Dans la Grande île, rien à signaler ce lundi.

Malawi : Cas (16) – Guérisons (0) – Décès (2)

Trois cas sont notés aujourd’hui.

Mali : Cas (123) – Guérisons (26) – Décès (10)

Ce pays ouest-africain déplore 18 cas et 1 mort ce jour.

Maroc : Cas (1763) – Guérisons (203) – Décès (126)

Ce lundi, 102 personnes ont contracté le virus dans le Royaume et 8 patients sont morts.

Maurice : Cas (324) – Guérisons (42) – Décès (9)

Aujourd’hui, aucun cas décompté.

Mauritanie : Cas (7) – Guérisons (2) – Décès (1)

Jour d’accalmie dans la République islamique.

Mozambique : Cas (21) – Guérisons (2) – Décès (0)

Rien à signaler aujourd’hui.

Namibie : Cas (16) – Guérisons (3) – Décès (0)

Cet Etat n’a dénombré aucun cas ces derniers jours.

Niger : Cas (548) – Guérisons (86) – Décès (13)

Niamey déclare 19 nouveaux cas ce lundi.

Nigeria : Cas (343) – Guérisons (91) – Décès (10)

Ce géant de l’Afrique de l’ouest a recensé ce jour 20 cas.

Ouganda : Cas (54) – Guérisons (7) – Décès (0)

Aucune nouvelle infection aujourd’hui.

RD Congo : Cas (235) – Guérisons (17) – Décès (20)

Kinshasa indique ce lundi une contamination.

Rwanda : Cas (127) – Guérisons (42) – Décès (0)

Le pays de Paul Kagamé a annoncé un cas aujourd’hui.

Sao Tomé-et-Principe : Cas (4) – Guérisons (0) – Décès (0)

Dans ce pays insulaire du Golfe de Guinée, le virus y a fait son entrée lundi avec 4 cas. Rien du tout la semaine suivante.

Sénégal : Cas (291) – Guérisons (178) – Décès (2)

Ce lundi, le Sénégal a réalisé 144 tests dont 11 sont positifs. Il s’agit de dix cas contacts suivis et d’un cas issu de la transmission communautaire.

Seychelles : Cas (11) – Guérisons (0) – Décès (0)

Ce pays n’a pas découvert de cas de Covid-19 aujourd’hui.

Sierra Leone : Cas (10) – Guérisons (0) – Décès (0)

Deux cas positifs de Covid ce jour.

Somalie : Cas (60) – Guérisons (2) – Décès (2)

Aujourd’hui, 35 personnes ont contracté le virus et un malade est décédé.

Soudan : Cas (29) – Guérisons (4) – Décès (4)

Khartoum a effectué ce lundi 10 prélèvements positifs. La maladie a aussi emporté deux patients.

Soudan du Sud : Cas (4) – Guérisons (0) – Décès (0)

Le dernier Etat africain indépendant a annoncé dimanche dernier son premier cas. Depuis, la situation est stable.

Tanzanie : Cas (49) – Guérisons (7) – Décès (3)

Ce pays rapporte aujourd’hui 17 cas.

Tchad : Cas (23) – Guérisons (2) – Décès (0)

Le pays d’Idriss Déby indique 5 contaminations de plus.

Togo : Cas (77) – Guérisons (29) – Décès (3)

Une seule contamination au coronavirus aujourd’hui.

Tunisie : Cas (726) – Guérisons (43) – Décès (34)

Le dépistage de 19 personnes s’est avéré positif ce lundi. De plus, trois malades sont morts.

Zambie : Cas (45) – Guérisons (30) – Décès (2)

Lusaka annonce deux nouveaux cas de coronavirus.

Zimbabwe : Cas (17) – Guérisons (0) – Décès (3)

Trois nouvelles infections dans ce pays de l’Afrique australe.

ID/cgd/APA

SourceURL:https://apanews.net/news/evolution-du-coronavirus-en-afrique

Partager : Twitter

Facebook