La Coalition Vivre Ensemble (CVE): communiqué

La Coalition Vivre Ensemble (CVE) a appris avec tristesse et consternation le crime abject commis par des délinquants et dont kadiatou Sow, native de Kaedi fut la victime; ayant subi une mort odieuse, inqualifiable et abominable dans la localité de Tiguint.

Plus que cruel et tragique, ce drame inhumain a fini d’émouvoir toute la nation.



La CVE, tout en condamnant fermement cette barbarie, exige que toute la lumière soit faite pour que les auteurs de ce crime odieux soient punis à la hauteur de la faute commise, conformément à la loi.

La CVE, solidaire de la famille de la victime, par la voix de son président, Dr KANE Hamidou Baba et l’ensemble de ses sympathisants, presentent leurs condoléances les plus attristées aux parents de la defunte et prie Qu’Allah l’accueille dans le meilleur de ses Paradis pour le repos éternel de son âme.

Nouakchott le 13 avril 2020.

Commission com de la CVE



