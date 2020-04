La députée parlementaire mauritanienne Hindou Mint Deih n’est plus !

La députée mauritanienne pour le parti du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD) Tawassoul Mme Hindou Mint Deih est décédée ce mardi 14 avril courant au Maroc, après un voyage effectué au Royaume pour des raisons sanitaires.

Mint Deih a été élue députée de Tawasssoul à l’Assemblée nationale à deux reprises, à la suite de son investiture dans les listes candidates du parti aux élections législatives.

Elle est également la Vice-présidente du président du RNRD.

Compte-tenu des conditions actuelles, de la fermeture des Etats de leurs frontières et de la suspension des vols aériens et des voyages terrestres et maritimes, il a été décidé d’inhumer la défunte dans la capitale du Royaume du Maroc Rabat.

