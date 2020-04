La Fédération des orpailleurs de Zoueiratt distribue des aides alimentaires

La Fédération des orpailleurs de la wilaya du Tiris Zemmour a entamé mardi à Zoueiratt la distribution d’une première quantité d’aides alimentaires. Il s’agit d’un programme qui cible 1000 familles pauvres de la wilaya réparties entre les moughataas de Zoueiratt, Bir Moghrein et F’Deirick.



Le wali du Tiris Zemmour, M. Isselmou Ould Sidi a expliqué que cette mesure intervient dans le cadre de l’action de bienfaisance entreprise par le bureau des orpailleurs de la wilaya.





Il a ajouté que qu’à cette occasion, des boutiques de vente à des prix de produits alimentaires ont été ouvertes, appelant les hommes d’affaire à s’inspirer de cette bonne initiative pour nous permettre de transcender cette phase particulière. Le maire de la commune de Zoueirate a loué ce geste généreux.



Pour sa part, M. Mohamed Ould Boutou, responsable des relations extérieures du bureau des orpailleurs a indiqué que cette opération couvre la distribution d’aides alimentaires au profit de familles à faible revenu et l’ouverture de 9 boutiques pour la vente de denrées alimentaires à des prix à la portée des citoyens pendant deux mois renouvelables.



Il a ajouté que la portion attribuée à chaque individu se compose de 25 kg de riz ; 10 litres d’huile de table ; 10 kg de pâtes alimentaires ; 10 kg de sucre ; 9 savons et 5 bouteilles d’eau de Javel.



L’opération de distribution s’est déroulée en présence du hakem de Zoueirate, et des autorités administratives et sécuritaires.





Partager : Twitter

Facebook