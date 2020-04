La Garde nationale mauritanienne reçoit les derniers chameaux financés par l’UE

Le Groupe Nomade compte désormais quelque 370 chameaux, ce qui lui permet d’étendre considérablement sa couverture de l’arrière-pays mauritanien une fois le recrutement et la formation du personnel terminés. Source: THEMIIS

La Garde nationale mauritanienne a pris livraison d’un dernier lot de 200 chameaux qui a été remis à son groupe nomade à Achemim à la frontière avec le Mali par l’Institut français de gestion pour la sécurité internationale (THEMIIS).

Peer de Jong, vice-président directeur du développement de THEMIIS, a déclaré à Janes que la société avait été engagée par l’Union européenne à la suite d’un appel d’offres international pour acheter et livrer les chameaux ainsi que des équipements tels que des selles pour la Garde nationale sous le Ghawdat (Mehari en arabe ) du programme de soutien à la sécurité et au développement de l’UE en Mauritanie (PADSM).

Le PADSM vise à renforcer la présence de l’État mauritanien dans les zones reculées du pays et à améliorer les conditions de vie des habitants en leur donnant accès à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation. Le PADSM est également destiné à contribuer au renforcement des capacités antiterroristes des forces militaires et de sécurité mauritaniennes.

L’augmentation des capacités de la Garde nationale en général et du Groupe nomade en particulier est l’un des aspects clés du PADSM et le principal objectif du programme Ghawdat.

De Jong a déclaré que son objectif était de fournir au Groupe Nomade les moyens de fonctionner efficacement dans tout l’arrière-pays mauritanien, de soutenir les projets de développement et d’assurer une présence gouvernementale visible, tout en effectuant des patrouilles pour dissuader les incursions terroristes ainsi que les activités illicites.

THEMIIS a acheté 270 chameaux auprès d’éleveurs locaux dans toute la Mauritanie, le premier lot de 70 étant livré en décembre 2019. Ces animaux rejoignent une centaine que le Groupe Nomade possédait déjà.

Le groupe mène actuellement une campagne de recrutement qui devrait porter ses effectifs à environ 500. Ceux-ci seront divisés en deux escadrons montés sur chameaux et un seul escadron motorisé équipé de Toyota Land Cruisers.

