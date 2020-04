Le coronavirus dans le monde : plus de 18 000 morts en Espagne, les Etats-Unis s’approchent du pic

En l’espace de vingt-quatre heures, 567 décès ont été enregistrés (contre 517 la veille), portant le bilan de l’épidémie à 18 056 morts en Espagne. Le Covid-19 a fait plus de 120 000 morts dans le monde, dont près de 70 % en Europe.

Les Etats-Unis ont recensé, lundi 13 avril, 1 509 décès dus au Covid-19 en vingt-quatre heures, soit presque le même chiffre que la veille, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins qui fait référence. C’est le pays le plus touché par l’épidémie, qui a fait plus de 120 000 morts dans le monde, dont près de 70 % en Europe.

Certains pays moins touchés, comme l’Autriche, ont déjà déclenché leur plan de sortie de crise, mais aucun, parmi les plus endeuillés, comme l’Italie (plus de 20 000 morts), l’Espagne (plus de 18 000) ou le Royaume-Uni (plus de 11 000), n’a encore osé donner une date précise pour la fin des restrictions les plus draconiennes.

Les Etats-Unis s’approchent du pic

Une famille applaudit le personnel médical devant un hôpital dans le Queens, le 13 avril, à New York. JOHANNES EISELE / AFP

Le bilan journalier porte à 23 649 le nombre de décès recensés depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, pour 582 594 cas. D’après Robert Redfield, le directeur des centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), les Etats-Unis « s’approchent du pic ».

Lundi, l’Etat de New York, épicentre de l’épidémie dans le pays, comptait plus de 10 000 morts, un chiffre comparable aux bilans de pays entiers. Son gouverneur, Andrew Cuomo, s’est néanmoins montré optimiste car le nombre d’hospitalisations net, la différence entre les admissions et les sorties, est en clair ralentissement. « Nous sommes en train de contrôler la propagation » du virus, a estimé le gouverneur. « Le pire est passé, si nous continuons à être intelligents » et à suivre les mesures de confinement, a-t-il néanmoins nuancé. « Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres remonter dès demain. » Article réservé à nos abonnés ¨C13CLire aussi¨C14C¨C15CMensonges, polarisation, rejet des normes… Le « trumpisme » au révélateur du Covid-19

Le bilan des décès quotidiens augmente à nouveau en Espagne

L’heure est encore au confinement en Europe, où le Covid-19 a tué plus de 81 000 personnes. En Espagne, deuxième pays européen le plus touché par la pandémie, derrière l’Italie et devant la France, le nombre de décès quotidien liés au coronavirus a augmenté, alors que 567 décès ont été enregistrés en vingt-quatre heures (517 la veille), portant le bilan de l’épidémie à 18 056 morts, selon les chiffres annoncés mardi par le ministère de la santé.

Malgré la poursuite du confinement, le gouvernement a autorisé lundi les travailleurs, sous conditions strictes, à reprendre le chemin des usines et des chantiers, après deux semaines d’« hibernation » de toutes les activités économiques non essentielles. Pour tenter de relancer une économie fragile tout en évitant un rebond des contagions, des policiers et des volontaires ont distribué, dans les métros et les gares, dix millions de masques. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Coronavirus : l’Espagne sort de son « hibernation » et distribue des masques dans le métro

Parmi les autres pays européens les plus touchés

L’ Italie , où 566 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant le bilan total à plus de 20 000 morts, selon le dernier bilan officiel, qui fait toutefois état d’une baisse des patients en soins intensifs pour le dixième jour d’affilée.

, où 566 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant le bilan total à plus de 20 000 morts, selon le dernier bilan officiel, qui fait toutefois état d’une baisse des patients en soins intensifs pour le dixième jour d’affilée. Au Royaume-Uni, la pandémie a déjà causé plus de 11 000 décès à l’hôpital. Les statistiques annoncées quotidiennement par le ministère de la santé sont critiquées car ils ne comptent pas les morts en maisons de retraites, faisant craindre un nombre de victimes bien plus lourd.

En France, le gouvernement français noircit encore ses perspectives économiques

En Allemagne, l’Académie des sciences Leopoldina, dont les avis sont très suivis par les autorités, a prôné un retour « par étapes » à la normale, si les chiffres des nouvelles contaminations « se stabilisent à un bas niveau » et si « les mesures d’hygiène sont maintenues ».Lire aussi Coronavirus : « Les Allemands continuent à manquer de masques et de combinaisons de protection »

L’Inde prolonge les mesures de restrictions

En Inde, le confinement a été prolongé jusqu’au 3 mai. Un confinement sévère est en place depuis le 25 mars dans tout le pays, le deuxième le plus peuplé de la planète, avec 1,3 milliard d’habitants. La mesure avait initialement été déclarée pour trois semaines. Mais en raison de la progression du nombre de cas locaux de Covid-19, de nombreux Etats ont appelé le gouvernement central à prolonger le dispositif. L’Inde a recensé à ce jour 10 363 cas confirmés de Covid-19 et 339 morts, selon le dernier bilan officiel mardi matin. Ces chiffres sont vraisemblablement sous-estimés en raison de la faiblesse du dépistage.

En Iran, les autorités ont annoncé mardi avoir enregistré moins de 100 décès provoqués par le Covid-19, pour la première fois en un mois en Iran, pays du Proche-Orient le plus touché par la pandémie.

En Russie, le président, Vladimir Poutine, a reconnu que la situation « n’évoluait pas dans la meilleure direction », dans un pays qui souffre de « pénuries » d’équipements de protection pour les personnels médicaux.

En Afrique, le Covid-19 a fait 833 victimes. Au Gabon, le confinement ne fait que débuter à Libreville, la capitale, tandis qu’au Nigeria il est prolongé de deux semaines dans un climat social tendu doublé d’une multiplication des actes criminels.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Coronavirus : la gestion de la pandémie par l’OMS sous le feu des critiques

Le FMI au secours des 25 pays les plus pauvres

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi le versement d’une aide d’urgence à vingt-cinq pays parmi les plus pauvres pour leur permettre d’alléger leur dette et de mieux faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19.

Cette mesure permet de couvrir pour six mois les remboursements de la dette envers le FMI et d’« allouer une plus grande partie de leurs maigres ressources à leurs efforts en matière d’urgence médicale et d’aide ».



