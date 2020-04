MAURITANIE : l’IDA alloue 44 M$ pour l’eau et l’assainissement dans les villages

Par Jean Marie Takouleu – Publié le 14 avril 2020 / Modifié le 14 avril 2020 Afrik 21

La Mauritanie vient d’obtenir un prêt de la part de l’Association internationale de développement (IDA), une filiale du groupe de la Banque mondiale. D’un montant de 44 millions de dollars, le financement est destiné à un projet d’eau potable et d’assainissement dans les zones rurales et les petites villes.

Le projet sectoriel d’eau et d’assainissement en Mauritanie reçoit le financement de l’Association internationale (IDA), une filiale de la Banque mondiale qui soutient l’essor économique des pays à revenus faibles.

L’enveloppe est allouée sous forme de prêt d’un montant de 44 millions de dollars. Le but du projet est l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et l’accès aux services d’assainissement dans les zones rurales et les petites villes en Mauritanie.

Le projet du gouvernement mauritanien cible les régions de Gorgol, de Guidimakha et d’Assaba. Dans les petites villes et les villages, le gouvernement compte implanter 70 systèmes d’adduction d’eau potable et 25 mini-systèmes d’AEP. Un AEP pourra ainsi approvisionner une communauté de 600 personnes. Chaque installation fonctionnera avec un système solaire hybride afin de réduire son coût d’exploitation.

Des systèmes d’AEP pour des camps de réfugiés

Dans les zones rurales des régions de Gorgol, Guidimakha et Assaba, le projet sectoriel d’eau et d’assainissement permettra également la réhabilitation des systèmes d’AEP existants. Les 128 installations réhabilitées seront ensuite équipées de systèmes solaires hybrides. La gestion de ces AEP sera confiée à des entreprises privées locales. Le gouvernement mauritanien prévoit également la réhabilitation des systèmes d’AEP dans 20 petites villes. La gestion de ces équipements sera également transférée aux opérateurs privés.

Le projet sectoriel d’eau et d’assainissement bénéficiera aussi aux réfugiés, notamment ceux des camps de Hodh Echargui et d’Hodh El Gharbi qui accueillent des Maliens fuyant les exactions des groupes terroristes qui pullulent dans le nord du Mali. Ainsi, 74 mini-AEP seront installés dans les deux camps de réfugiés. Les 43 systèmes d’AEP existants au sein des communautés d’accueil de ces personnes déplacées seront également réhabilités. L’ensemble des installations sera pareillement équipé de systèmes solaires hybrides.

Des latrines pour éviter la défécation en plein air…

Selon l’IDA, grâce à son financement, 473 000 personnes bénéficieront d’un approvisionnement continu en eau potable, aussi bien dans les villages que dans les camps de réfugiés. Mais l’aménagement de ces installations devrait se faire plus rapidement que prévu à l’origine pour permettre aux populations de se laver les mains, surtout dans les camps de réfugiés. Un geste désormais incontournable pour contrer la propagation du Covid-19 qui touche aussi la Mauritanie avec huit cas confirmés.

Le projet sectoriel d’eau et d’assainissement permettra aussi la construction de 386 latrines et installations de lavage des mains dans les écoles, les centres de santé, et les marchés. Selon la Banque mondiale, les nouvelles latrines permettront d’éviter les contaminations des eaux souterraines en offrant aux communautés locales une alternative à la défécation en plein air. De nouvelles latrines seront également construites dans les camps de réfugiés de Hodh Echargui et Hodh El Gharbi.

Jean Marie Takouleu

SourceURL:https://www.afrik21.africa/mauritanie-lida-alloue-44-m-pour-leau-et-lassainissement-dans-les-villages/

Partager : Twitter

Facebook