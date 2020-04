Mauritanie: renforcement des contrôles aux frontières

Depuis près d’un mois, les autorités mauritaniennes ont adopté de nouvelles mesures pour empêcher la propagation du coronavirus dans le pays, y compris celles qui impliquaient la fermeture des frontières terrestres avec les pays voisins.

L’application de ces dispositions nécessite la mobilisation d’importantes ressources humaines et matérielles sans précédent, dans un pays particulièrement vaste, aux frontières vastes et poreuses notamment avec la République du Mali, où règne l’insécurité et où ils se sont enregistrés plusieurs cas de Covid-19.

La fermeture des frontières avec les pays voisins reste incertaine, face à la volonté des citoyens mauritaniens, mais aussi des étrangers, d’entrer illégalement dans le pays. La Mauritanie, qui a pu limiter les risques au niveau des aéroports en les fermant aux voyageurs en provenance d’Europe, se prépare maintenant à faire face aux risques probables provenant des pays africains.

Dans un communiqué, le chef d’état-major, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, a demandé aux habitants des zones frontalières d’informer immédiatement les autorités de toute infiltration.



