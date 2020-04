Meurtre de Djiba Sow : Le cri du cœur d’Aliou Alpha Sow

Après deux semaines de disparition, le corps sans vie de Khadjettou Sow, alias Djiba a été retrouvé, ce dimanche 12 avril 2020, dans la zone de Tiguent. Cette jeune femme de 30 ans a été assassinée dans des conditions atroces et jetée violement dans une espèce de ravin, raconte Aliou Sow, arrivé sur les lieux, le jour de la découverte du corps. C’est tout ce que redoutait sa famille lancée depuis quelques jours dans la recherche de celle qui était partie le matin vers Tiguent pour revenir le soir.

Cette découverte macabre, tout en affligeant la famille, proches et amis lui permet quand même de faire le deuil. Depuis quelques jours, elle avait investi les réseaux sociaux pour alerter parents et proches ou anonymes. Pour demander l’aide afin de retrouver Djiba. Elle cherchait à savoir ce qui est arrivée à cette jeune dame, venue dans la galère de Nouakchott pour trouver une vie meilleure. Elle voulait tout simplement trouver du travail pour s’entretenir et aider sa famille, au sens large du mot. Mais hélas ! Sa sincérité, voire sa naïveté l’ont conduite à un voyage de non retour.

Aujourd’hui les faits sont là, têtus. Une fille de 30 est assassinée. Elle laisse une famille éplorée qui mettra longtemps avant de se remettre. Pourvu que la justice mauritanienne n’en fasse pas autant pour élucider rapidement ce drame. Pour juger et punir le(s) couple(s) et leurs complices si, bien entendu, il en a. C’est tout ce que nous réclamons. Pour le reste, nous nous remettons à Allah qui ne manquera pas de châtier l’auteur de cet horrible assassinat. Qu’il l’accueille en son Saint Paradis !

Toute l’équipe du Calame se joint à Aliou Sow pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée.

