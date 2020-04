Pandémie covid-19 Mauritanie : approvisionnement en denrées sous tension dans la vallée par le covid-19

La fermeture de la frontière avec le Sénégal et le Mali doublée des mesures de confinement laissent planer depuis des semaines des pénuries de denrées de première nécessité et la hausse des prix notamment à Kaédi et à Maghama au Sud du pays.

En réalité c’est toute la vallée qui subit les effets collatéraux de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19. Cette partie frontalière avec le Sénégal et le Mali s’est trouvée soudainement coupée d’un cordon alimentaire constitué de légumes fruits et denrées alimentaires de première nécessité.

L’arrêt du trafic impacte sur la vie normale des habitants notamment à Maghama où le choix d’évacuer même leurs malades à Matam est plus facile qu’à Nouakchott ou une autre ville de la Mauritanie.

La capitale du Gorgol qui avait enregistré son premier cas positif est très isolée depuis et les habitants ne voient plus des denrées qui viennent des villages proches. Le dénominateur commun de ces villes de la vallée le manque à gagner de l’aide précieuse de la diaspora fortement éprouvée par le covid-19. Les populations du Sud attendent toujours l’aide aux familles qui devront bénéficier du fonds de solidarité sociale pour faire face aux premières urgences.

Et les observateurs s’interrogent sur le confinement qui pourrait menacer à moyen terme l’agriculture dans cette région considérée grenier du pays. Les agriculteurs et éleveurs sont préoccupés par la fermeture des frontières qui empêche la circulation des personnes et le travail dans le monde rural. L’inquiétude est d’autant plus forte que l’approvisionnement en denrées actuellement dans la vallée est sous tension par l’épidémie du covid-19.

