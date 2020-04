Signature d’un accord d’assurance-maladie au bénéfice de 2000 handicapés

Le ministère des Affaires sociales, de l’enfance et de la Famille a signé, mardi matin, un accord avec le ministère de la Santé, pour faire bénéficier 2000 handicapés de l’assurance-maladie à travers la CNAM.



L’accord a été signé par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya et la secrétaire général du ministère de la Santé, Dr. Halima Yahya Ba.



Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille a précisé que la signature de l’accord vient en application de l’engagement du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour consolider la solidarité, combattre l’exclusion et améliorer les conditions de vie des populations.

Il a ajouté que le ministère créera, en collaboration avec la CNAM, une carte pour identifier les personnes qui auront droit à cette assurance médicale.





