Coronavirus (COVID-19) en Mauritanie : point de la situation au 15-04-2020

La situation de la pandémie du Coronavirus en Mauritanie à la date du 15-04-2020 se présente comme suit :

Un cumul de 7 cas confirmés (4 femmes et 3 hommes), 2 guérisons, 1 décès et 961 personnes en quarantaine sur l’ensemble du territoire

Le numéro vert 1155 a reçu dans la journée du 13 avril 2020 5599 appels dont 5441 ont été traités. 129 prélèvements ont été effectués aujourd’hui sur des personnes en quarantaine à Nouakchott et au Trarza.



Le ministre de la Défense nationale, M. Hanane Ould Sidi et le ministre de la Santé, Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed ont effectué en compagnie du chef d’état-major des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine une visite pour deux hôpitaux de campagne mis sur pied dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du coronavirus.

La colonie et les entreprises chinoises travaillant en Mauritanie ont fourni, mercredi au centre des maladies infectieuses du Centre hospitalier national, des équipements médicaux pour contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus.

Partager : Twitter

Facebook