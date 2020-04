Coronavirus : Macron affirme que Raoult est «un grand scientifique» et veut que son traitement soit «testé»

L’infectiologue affirme que son traitement à l’hydroxychloroquine contre le virus fait ses preuves à Marseille, où il est utilisé. Le chef de l’État se dit «passionné» par ses études et veut que son traitement soit «vite» testé avec «des méthodes rigoureuses».

Par Pierre Lepelletier

Adulé par les uns, raillé par les autres, l’infectiologue Didier Raoult a en tout cas obtenu – et n’est-ce pas là l’essentiel ? – le respect du président de la République. Emmanuel Macron est allé lui rendre visite la semaine dernière à son IHU de Marseille pour voir de plus près le traitement que le médecin préconise contre le coronavirus, à savoir le recours à l’hydroxychloroquine. Didier Raoult affirme que c’est son remède qui permet aujourd’hui à la cité phocéenne d’afficher un taux de mortalité plus bas que la moyenne nationale. «L’épidémie est en train de disparaître de Marseille», a-t-il même soutenu dans une vidéo publiée mardi sur son compte Twitter.

«Je suis passionné par ce qu’il dit, ce qu’il explique»

Interrogé par RFI mercredi, Emmanuel Macron a expliqué qu’il avait «beaucoup de respect» pour Didier Raoult. «Je suis convaincu que c’est un grand scientifique, et je suis passionné par ce qu’il dit, et ce qu’il explique», a-t-il assuré. Tout en précisant : «Le président de la République française n’est pas là pour dire ‘tel traitement est le bon ou n’est pas le bon’».

«Moi, mon rôle, et ce que j’ai fait en me rendant chez le Pr Raoult, c’est de m’assurer que ce sur quoi il travaille, et c’est vraiment une de nos plus grandes sommités en la matière, rentrait bien dans le cadre d’un protocole d’essai clinique. Qu’on pouvait aller vite pour s’assurer, en tout cas regarder, avec des méthodes qui doivent être simples mais rigoureuses, si ça marchait ou ne marchait pas», a souligné Emmanuel Macron. Le chef de l’État souhaite que soit «testé» le remède préconisé par l’infectiologue, en précisant bien que, pour l’heure, «nous n’avons aucun traitement reconnu». «Aujourd’hui, partout dans le monde, il y a des essais cliniques qui sont lancés. La France est le pays européen qui en a le plus lancé», veut souligner le président.

S’il n’est pas encore convaincu – «ce n’est pas une question de croyance, c’est une question de scientifiques», rétorque-t-il – Emmanuel Macron est donc a minima intéressé par le personnage et ses études. Certains observateurs pensent même que Didier Raoult l’a influencé sur sa décision de rouvrir progressivement les écoles le 11 mai. Lors de sa visite, le médecin lui avait en effet certifié que «les enfants pourraient ne pas contribuer de manière significative à la circulation du virus».

