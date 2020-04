Kiffa : nouvelles dispositions sécuritaires pour empêcher les infiltrations de personnes à travers les frontières

Le wali de l’Assaba, M. M’Rabih Rabou Ould Bounena Ould Abidine, a tenu, mardi, une réunion avec les autorités sécuritaires de la wilaya afin de s’assurer des mesures prises visant à empêcher l’infiltration de personnes à travers les frontières après la fermeture de tous les points de passage.



Dans ce cadre, le commandant du bataillon de la Gendarmerie au niveau de l’Assaba Seyidna Ali Ould Moustapha, a déclaré au correspondant de l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) que les nouvelles mesures sécuritaires prises par le Comitél de Sécurité de la wilaya de l’Assaba visant à lutter contre les infiltrations de personnes à travers les frontières

renforcent la surveillance sur transports à l’intérieur de la wilaya et entre les moughataas. A cet effet des commissions présidées par les hakems et composées des appareils sécuritaires présents, des représentants de l’Autorité du Transport terrestre et de notables locaux, ont été créées au niveau des moughataas dans le but de s’assurer de l’identité et de la provenance des passagers.



Il s’agit, a-t-il dit, d’aider les appareils sécuritaires à arrêter les personnes infiltrées qui ont développé depuis leurs méthodes d’infiltration à travers les frontières en se mêlant aux citoyens ordinaires.



Il a ajouté que toutes ces mesures vont aider sans aucun doute les autorités sécuritaires de la wilaya à maîtriser de façon parfaite les points de passages frontaliers dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19.





