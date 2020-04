La colonie chinoise fournit des équipements pour la lutte contre le coronavirus

La colonie et les entreprises chinoises travaillant en Mauritanie ont fourni, mercredi au centre des maladies infectieuses du Centre hospitalier national, des équipements médicaux pour contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus.



Les équipements comportent des lits, des chariots, des produits de stérilisation, etc.



Le don a été réceptionné par le conseiller du premier ministre chargé des affaires sociales, Dr. Ba Hampathé en compagnie du directeur du Centre hospitalier national.





Le conseiller du premier ministre a remercié, à cette occasion, au nom du gouvernement, la colonie et les entreprises chinoises travaillant en Mauritanie pour cet appui précieux qui reflète la profondeur des relations mauritano-chinoises et qui contribuera à une meilleure prise en charge des malades.



Le responsable de la colonie chinoise, M. Lize Qing a affirmé que ce don vient en appui aux efforts de la Mauritanie pour empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus dans le pays. Il a ajouté que la colonie et les entreprises chinoises travaillant en Mauritanie se tiennent aux cotés de la Mauritanie dans cette conjoncture particulière et ne ménageront aucun effort pour soutenir les efforts visant à la lutte contre la propagation du coronavirus.







