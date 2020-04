L’ancien ministre de l’économie et des finances … « Je porte l’entière responsabilité au cours de la dernière période »

L’interrogatoire de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Moctar Ould Diay avec la commission d’enquête parlementaire a constitué un tournant très important dans les travaux de la commission, après lui avoir fourni les documents dont elle avait besoin pour comprendre les scènes de l’action du gouvernement au cours de la décennie de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.

Le consensus observé en termes de données, la disponibilité de l’ancien ministre, et sa capacité de traiter avec la commission, étaient selon des sources parlementaires très claires.

L’ancien ministre a farouchement défendu la période de sa gestion du ministère de l’Économie et du Développement.

Le ministre a informé les membres de la commission qu’il était pleinement responsable de toutes les mesures qu’il avait prises en tant que ministre de l’Économie et des Finances, ou de tout un acte auquel il aurait participé en tant que ministre aux côtés de membres du gouvernement. Disant qu’il porte une responsabilité collective pour ses actions, et il est prêt à défendre chaque acte qu’il a pris depuis qu’il a assumé les fonctions du ministre de l’Économie et des Finances en 2016.

Les intérêts du pays sont une priorité

Le ministre a déclaré lors d’une session de cinq heures qu’il agissait en tant que ministre de l’Économie et des Finances, et que les intérêts du pays étaient restés à ses yeux tout au long de sa période au sein du gouvernement, et toutes les mesures sévères qu’il avait prises, défendues ou participé à l’élaboration, ou prévues, visaient principalement à protéger les intérêts du peuple, à garantir leurs droits et à en assumer l’entière responsabilité devant l’opinion publique, et à rejeter toutes les pressions visant à renoncer à un droit ou une ouguiya qu’il estime être pour le peuple et devrait être amené ou empêché et protégé des dégâts des corrompus, et il n’a été soumis à aucune pression ou chantage de quelque nature que ce soit, et il a toujours agi, selon les dispositions de la loi.

Le ministre a expliqué aux membres de la commission d’enquête parlementaire que l’accord sur les conteneurs au port, les raisons qui ont amené le gouvernement à le conclure avec les documents dont ils ont besoin et il a finalement conclu que son rôle était principalement de faire en sorte que l’Etat mauritanien tire le plus de valeur fiscale et financière de cet accord. C’est déjà un rôle positif, et les documents le confirment, précise le ministre.

Le ministre et les parcelles de terrains

Des discussions ont eu lieu entre le ministre et des membres de la commission parlementaire sur la vente de terrains, tels que le stade olympique, l’école de police nationale, les Blocs et des écoles, et le ministre a assuré qu’il n’avait pas signé la vente d’un terrain depuis qu’il a assumé le poste de responsabilité en 2016 jusqu’à ce qu’il a quitté ses fonctions.

Aussi, le ministre n’a pas manqué l’occasion de parler de son rôle au sein du gouvernement , et de son intervention plus d’une fois pour assurer la protection des intérêts du pays et les droits de ses citoyens. La lutte qu’il menait pour sécuriser les ressources nationales, imposer la transparence, renforcer le système de bonne gouvernance et œuvrer pour attirer des fonds étrangers, garantir leur transparence, lutter contre toutes sortes de fraudes et de corruption, et exploiter l’influence, et les rôles que son secteur a joué pour lutter contre le trafic d’influence ou les actes illicites.

Une session exceptionnelle, selon des sources parlementaires

La session était, selon des sources parlementaires, une session exceptionnelle, dans laquelle l’ancien ministre était responsable de ses actes, et il n’a pas dérogé à sa responsabilité publique qui lui était dictée par sa position de ministre au sein du gouvernement.

Le ministre a défendu son secteur et ses actions tout au long de sa gestion du ministère, il a fourni à la commission de nombreux documents justifiant ce qu’il qu’il faisait pour le pays sous le règne du président Mohamed Ould Abdel Aziz.

