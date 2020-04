Le Président de la République félicite son homologue guinéen

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani , a adressé le message de félicitations qui suit à son homologue guinéen, Son Excellence Monsieur Alpha Condé.

« Excellence Monsieur le président et cher frère,

Nous avons suivi, avec intérêt, le référendum constitutionnel qui s’est tenu, le 22 mars dernier, dans votre pays et dont les résultats ont reflété la forte adhésion de la très grande majorité des guinéens à la nouvelle constitution sur laquelle ils étaient appelés à s’exprimer.

Le vote massif du peuple guinéen, en faveur de la nouvelle constitution, nous offre, aujourd’hui, l’agréable occasion, de vous adresser nos plus vives félicitations et de souhaiter au peuple et à l’Etat, guinéens davantage de progrès et de prospérité.

Tout en vous réitérant, ici, notre ferme volonté de toujours œuvrer, avec vous, afin de diversifier et de développer les relations d’amitié et de coopération qui unissent nos deux pays frères, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et cher frère, l’assurance de ma très haute considération.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani »

