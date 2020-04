Le ministre de l’équipement visite des tronçons routiers à Nouakchott

Le ministre de l’équipement et des transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haimid a effectué mercredi une visite d’information pour s’enquérir de la marche des travaux dans les chantiers de réalisation de certains tronçons routiers à Nouakchott.

Ces routes englobent la pose de la couche de base du tronçon n ° 14, qui commence à partir de la rue « Dimi » dans le quartier ‘’Tarhil’’, qui est l’avant-dernière étape de la réalisation de cette route.





Après avoir suivi sur le terrain l’avancement des travaux, le ministre a expliqué au représentant de l’Agence Mauritanienne d’Information que cette visite des lieux s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de l’Etat figurant dans le programme prioritaire ‘’Awlawiyati’’ n ° 1 du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, visant à construire 40 km de routes urbaines.



Il a souligné que les travaux ont atteint 8% d’avancement aujourd’hui, car la couche de base a été posée sur la route et les travaux ont avancé sur un total de 9 sur les 19 axes, ajoutant qu’une coordination est en cours pour construire une route sur des normes de qualité par la société ATTM qui est chargée de la mise en œuvre du projet ainsi que le Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP).



La présence du LNTP est justifiée par la mise en œuvre des instructions du Président de la République au sujet du suivi rigoureux de la réalisation de ces projets.



Le ministre a précisé que des travaux sont également en cours dans d’autres projets, malgré certains obstacles qui les retardent, espérant que les difficultés seront transcendées rapidement.



Il a souligné la nécessité de respecter les normes de qualité dans la construction de la route et d’assurer le suivi des projets afin de réaliser ces derniers dans les délais spécifiés.



M. Ould M’Haimid a indiqué que les dépenses engagées par l’État pour lutter contre le virus Corona et empêcher sa propagation n’affecteront pas la continuité des projets de développement qui sont toujours en cours d’exécution.





